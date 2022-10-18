Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı personel alımı yapacağını açıkladı! 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 18.10.2022 18:43 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 18:44

Adalet Bakanlığı personel alımı yapacağını açıkladı! 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı personel alımı duyurusunun ardından bakanlık bünyesine alınacak olan 500 icra müdür ve müdür yardımcısından biri olmak isteyen vatandaşlar "2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Başvurular için Kasım ayı işaret edilirken adaylar yazılı ve sözlü sınavlara katılım sağlayacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar.