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ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
16:41
ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava karılım sağlayan adaylar hakimlik ve savcılık sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi arama motorlarında mercek altına alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda sonuçların açıklanacağı tarih takvimde belli oldu. Peki, 2024 Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınavı sonuçları en zaman açıklanacak, sonuçlar nereden görüntülenebilir?