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Haberler Yaşam ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:41

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava karılım sağlayan adaylar hakimlik ve savcılık sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi arama motorlarında mercek altına alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda sonuçların açıklanacağı tarih takvimde belli oldu. Peki, 2024 Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınavı sonuçları en zaman açıklanacak, sonuçlar nereden görüntülenebilir?

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

Adalet Bakanlığı ve ÖSYM işbirliği ile düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavı bu hafta sonu tamamlandı. Toplamda 1000 hakim ve savcı istihdam edilecek sınavların sonuçları ile ilgili araştırmalar sınava karılan adaylar tarafından hızlandırıldı.Peki, hakim ve savcılık sınavı sonuçları en zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl ve nereden görüntülenebilir? İşte, ÖSYM AİS ekranı ile Adalet Baknlığı sınav sonucu görüntüleme ekranı haberin devamında...

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı), 8 ilde toplam 67 bin 527 adayın katılımıyla 21-22 Aralık tarihlerinde tamamlandı.

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ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçalrını ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden görüntüleyebilecek.

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Her sınav kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. Adayların her alt testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış
cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar
elde edilecektir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı
bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra
ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda
güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi/konuları seksen
(80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Bu hesaplamada Alan Bilgisi Testi; Ortak Alan Bilgisi Testi (35 soru) ile Adli Yargı Testi (35 soru) / Adli YargıAvukat Testi (35 soru) / İdari Yargı Testi (35 soru) toplamını (70 soru) ifade eder. Bu değerlendirme yapılırken
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak
puanlandırılacaktır.

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