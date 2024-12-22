ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Her sınav kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. Adayların her alt testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış

cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar

elde edilecektir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı

bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra

ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda

güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi/konuları seksen

(80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Bu hesaplamada Alan Bilgisi Testi; Ortak Alan Bilgisi Testi (35 soru) ile Adli Yargı Testi (35 soru) / Adli YargıAvukat Testi (35 soru) / İdari Yargı Testi (35 soru) toplamını (70 soru) ifade eder. Bu değerlendirme yapılırken

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak

puanlandırılacaktır.