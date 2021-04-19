'Adana' ismini verdiler: Yeni keşif tüm dünyaya duyuruldu

Ben ve doktora öğrencim Yetkin Sakarya ile birlikte keşfettik. Bu türü dünya genelindeki 270 tür ile karşılaştırdığımızda yeni bir tür olduğunu belirledikten sonra bunu dünya literatürüne duyurduk. Akdeniz'deki 24'üncü tür bizim bulduğumuz türdür. Bu tür caligus ailesine mensup bir tür ve kanca yapılarıyla balıkların solungaçlarına tutunuyor.