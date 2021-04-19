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Haberler Yaşam 'Adana' ismini verdiler: Yeni keşif tüm dünyaya duyuruldu
Giriş Tarihi: 19.04.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 10:15

'' ismini verdiler: Yeni keşif tüm dünyaya duyuruldu

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, ilçesinin açıklarında araştırma yaparken zargana balıkları üzerinde ilk kez görülen öldürücü bir keşfettiklerini, ismini ise 'yı onurlandırmak için 'Caligus Adanensis' olarak adlandırıp literatüre kaydettirerek tüm dünyaya duyurduklarını söyledi.

DHA
'Adana' ismini verdiler: Yeni keşif tüm dünyaya duyuruldu

Türkiye sularında özellikle ekonomik değeri bulunan balıklarda görülen ve halk arasında biti ya da balık paraziti olarak bilinen türleri, balıkların yüzgeçlerine, solungaçlarına ve ağız içlerine yerleşerek deniz canlıların beslenememesine ve ileri dönemde ölmesine neden oluyor.

'Adana' ismini verdiler: Yeni keşif tüm dünyaya duyuruldu

Türkiye sularında 512 türünün olduğunu ve 34 türün üzerinde yapılan incelemelerde 24 tür balık paraziti tespit ettiklerini söyleyen Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, balıkların yüzgeçlerine, ağız içerisine ve solungaçlarına tutunan parazitlerin dokularda deformasyon yaptıkları ve balıkların hastalıklara bağlı olarak öldüklerini söyledi.

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'Adana' ismini verdiler: Yeni keşif tüm dünyaya duyuruldu

ZARGANA BALIKLARI ÜZERİNDE BULUNDU

Her geçen gün yeni bir türünün ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Özak, şunları kaydetti: '' ilçesinin açıklarında araştırma yaparken ilk kez görülen bir tür keşfettik. İsmini ise 'yı onurlandırmak için 'Caligus Adanensis' olarak adlandırdık. Bu tür zargana balıkları üzerinde bulundu.

'Adana' ismini verdiler: Yeni keşif tüm dünyaya duyuruldu

Ben ve doktora öğrencim Yetkin Sakarya ile birlikte keşfettik. Bu türü dünya genelindeki 270 tür ile karşılaştırdığımızda yeni bir tür olduğunu belirledikten sonra bunu dünya literatürüne duyurduk. Akdeniz'deki 24'üncü tür bizim bulduğumuz türdür. Bu tür caligus ailesine mensup bir tür ve kanca yapılarıyla balıkların solungaçlarına tutunuyor.

'Adana' ismini verdiler: Yeni keşif tüm dünyaya duyuruldu

Tutundukları yerlerde kanamalara sebebiyet veriyorlar. Oluşan yaraların da daha sonra bakteri ve mantar oluşmasına sebep veriyor. Bu hastalıklar da balıkların ölmesine neden oluyor."

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