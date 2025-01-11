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Adana'da akılalmaz dolandırıcılık: Zemzem suyunu musluk suyu ile çoğalttı, 5 ayda 90 milyon TL kazandı
Giriş Tarihi: 11.01.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
11:44
Adana'da akılalmaz dolandırıcılık: Zemzem suyunu musluk suyu ile çoğalttı, 5 ayda 90 milyon TL kazandı
Adana'da Bilal Ç. sahte zemzem suyu üreterek 5 ayda 90 milyon TL haksız kazanç elde etti. Polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanan Bilal Ç.'nin ifadesinde pişkin sözleri ise 'pes' dedirtti. Bilal Ç. "Türkiye'deki tüm zemzem sularını ben yaptım. Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi" dedi. Öte yandan; zemzem suyunun gerçeğine benzemesi için aroma ve tatlandırıcı da kullandığı da öğrenildi.