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Haberler Yaşam Adana'da akılalmaz dolandırıcılık: Zemzem suyunu musluk suyu ile çoğalttı, 5 ayda 90 milyon TL kazandı
Giriş Tarihi: 11.01.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 11:44

Adana'da akılalmaz dolandırıcılık: Zemzem suyunu musluk suyu ile çoğalttı, 5 ayda 90 milyon TL kazandı

Adana'da Bilal Ç. sahte zemzem suyu üreterek 5 ayda 90 milyon TL haksız kazanç elde etti. Polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanan Bilal Ç.'nin ifadesinde pişkin sözleri ise 'pes' dedirtti. Bilal Ç. "Türkiye'deki tüm zemzem sularını ben yaptım. Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi" dedi. Öte yandan; zemzem suyunun gerçeğine benzemesi için aroma ve tatlandırıcı da kullandığı da öğrenildi.

İHA
Adana’da akılalmaz dolandırıcılık: Zemzem suyunu musluk suyu ile çoğalttı, 5 ayda 90 milyon TL kazandı

Adana'da sahte zemzem suyu operasyonunda yakalanan iş yeri sahibinin Mekke'den aldığı zemzem suyunu çeşme suyuyla karıştırıp çoğalttığı ortaya çıktı. 5 ay içerisinde 90 milyon TL para kazanan şüpheli ifadesinde, "Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi" dedi.

Adana’da akılalmaz dolandırıcılık: Zemzem suyunu musluk suyu ile çoğalttı, 5 ayda 90 milyon TL kazandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilal Ç.'nin Akkapı Mahallesi'ndeki evinin deposunda zemzem suyu yaptığı bilgisini alarak operasyon yapmıştı.

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Adana’da akılalmaz dolandırıcılık: Zemzem suyunu musluk suyu ile çoğalttı, 5 ayda 90 milyon TL kazandı

Yapılan operasyonda iş yeri sahibi Bilal Ç. yakalanmış ve 16 ton satışa hazır halde sahte zemzem suyu, 300 adet rulo şişe amblem etiketi ve dolum makinesi ele geçirilmişti.

Adana’da akılalmaz dolandırıcılık: Zemzem suyunu musluk suyu ile çoğalttı, 5 ayda 90 milyon TL kazandı

"MÜŞTERİLERDEN ŞİKAYET GELMEDİ" SAVUNMASI

Gözaltına alınan Bilal Ç.'nin ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı, ben de bunu değerlendirip kazanca çevirmek istedim. Mekke'den gelen tırlardan zemzem suyu alıp musluk suyu karıştırdım. Yaklaşık 4-5 aydır bu işi yapıyorum. Türkiye'deki tüm zemzem sularını ben yaptım. Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi" dediği öne sürüldü.

Adana’da akılalmaz dolandırıcılık: Zemzem suyunu musluk suyu ile çoğalttı, 5 ayda 90 milyon TL kazandı

"GÜNLÜK 600 BİN TL, 5 AYDA 90 MİLYON TL KAZANÇ ELDE EDİLMİŞ"

Depoda günlük 20 ton sahte zemzem suyu üretilirken günlük 600 bin TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Yaklaşık 5 aydır bu işi yaptığını belirten iş yeri sahibi Bilal Ç.'nin toplamda 90 milyon TL kazandığı iddia edildi.

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