Adana’da akılalmaz dolandırıcılık: Zemzem suyunu musluk suyu ile çoğalttı, 5 ayda 90 milyon TL kazandı

"MÜŞTERİLERDEN ŞİKAYET GELMEDİ" SAVUNMASI

Gözaltına alınan Bilal Ç.'nin ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı, ben de bunu değerlendirip kazanca çevirmek istedim. Mekke'den gelen tırlardan zemzem suyu alıp musluk suyu karıştırdım. Yaklaşık 4-5 aydır bu işi yapıyorum. Türkiye'deki tüm zemzem sularını ben yaptım. Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi" dediği öne sürüldü.

