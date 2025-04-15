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Haberler Yaşam Adana’da elektrikli bisiklet cinayeti: Kahvehanede otururken yakalandı! Sebebi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:21

Adana’da elektrikli bisiklet cinayeti: Kahvehanede otururken yakalandı! Sebebi pes dedirtti!

Adana'da korkunç bir cinayet işlendi. 8 bin TL'ye sattığı elektrikli bisikletin parasını alamayan kişi, portakal bahçesinde 24 yaşındaki genci katletti. Kahvehanede otururken yakalanan şüpheli, ifadesinde olayın sebebinden bahsetti...

İHA
Adana’da elektrikli bisiklet cinayeti: Kahvehanede otururken yakalandı! Sebebi pes dedirtti!

Adana'da 11 Nisan günü korkunç bir cinayet işlendi… 51 yaşındaki Ramazan Aslan (51), yaklaşık bir yıl önce Mehmet Kutlu'ya (24) sattığı elektrikli bisikletin 8 bin TL'lik bedelini almak için buluştu. Aslan, Kutlu'ya "Ya para mı ya da elektrikli bisikleti mi ver" dedi.

Adana’da elektrikli bisiklet cinayeti: Kahvehanede otururken yakalandı! Sebebi pes dedirtti!

Ancak Kutlu'nun hem parayı vermemesi hem de küfretmesi üzerine Aslan tabancasını çıkardı. Aslan, Kutlu'yu göğsünden vurdu. Göğsüne 3 kurşun isabet eden Kutlu kanlar içerisinde yere yığılırken Ramazan Aslan kaçtı.

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Adana’da elektrikli bisiklet cinayeti: Kahvehanede otururken yakalandı! Sebebi pes dedirtti!

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana’da elektrikli bisiklet cinayeti: Kahvehanede otururken yakalandı! Sebebi pes dedirtti!

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölge halkından olayın şüphelisi Ramazan Aslan olduğunu öğrendi.

Adana’da elektrikli bisiklet cinayeti: Kahvehanede otururken yakalandı! Sebebi pes dedirtti!

Bunun üzerine yapılan teknik takip sonucu şüpheli Aslan, olaydan 1 saat sonra Seyhan ilçesine bağlı Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kahvehanede otururken yakalandı.