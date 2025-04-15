Adana’da elektrikli bisiklet cinayeti: Kahvehanede otururken yakalandı! Sebebi pes dedirtti!

Adana'da 11 Nisan günü korkunç bir cinayet işlendi… 51 yaşındaki Ramazan Aslan (51), yaklaşık bir yıl önce Mehmet Kutlu'ya (24) sattığı elektrikli bisikletin 8 bin TL'lik bedelini almak için buluştu. Aslan, Kutlu'ya "Ya para mı ya da elektrikli bisikleti mi ver" dedi.