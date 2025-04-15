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Adana’da elektrikli bisiklet cinayeti: Kahvehanede otururken yakalandı! Sebebi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
10:21
Adana’da elektrikli bisiklet cinayeti: Kahvehanede otururken yakalandı! Sebebi pes dedirtti!
Adana'da korkunç bir cinayet işlendi. 8 bin TL'ye sattığı elektrikli bisikletin parasını alamayan kişi, portakal bahçesinde 24 yaşındaki genci katletti. Kahvehanede otururken yakalanan şüpheli, ifadesinde olayın sebebinden bahsetti...