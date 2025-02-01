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Adana'da esrarengiz olay! Fatma Kocaklı evinde ölü bulundu! Cinayet mi intihar mı?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
14:46
Adana'da esrarengiz olay! Fatma Kocaklı evinde ölü bulundu! Cinayet mi intihar mı?
Adana'da 21 yaşındaki Fatma Kocaklı, evi nde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. Dini nikahla birlikte yaşadığı Mikail B. gözaltına alındı. Hayatını kaybettiği belirlenen Kocaklı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mikail B. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.