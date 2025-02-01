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Haberler Yaşam Adana'da esrarengiz olay! Fatma Kocaklı evinde ölü bulundu! Cinayet mi intihar mı?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 14:46 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:46

Adana'da esrarengiz olay! Fatma Kocaklı evinde ölü bulundu! Cinayet mi intihar mı?

Adana'da 21 yaşındaki Fatma Kocaklı, evi nde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. Dini nikahla birlikte yaşadığı Mikail B. gözaltına alındı. Hayatını kaybettiği belirlenen Kocaklı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mikail B. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Adana’da esrarengiz olay! Fatma Kocaklı evinde ölü bulundu! Cinayet mi intihar mı?

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi.

Adana’da esrarengiz olay! Fatma Kocaklı evinde ölü bulundu! Cinayet mi intihar mı?

Fatma Kocaklı ile dini nikahla birlikte yaşadığı Mikail B.'nin evinden silah sesleri duyan mahalleli, durumu polise bildirdi.

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Adana’da esrarengiz olay! Fatma Kocaklı evinde ölü bulundu! Cinayet mi intihar mı?

Olay yerine gelen polis ekipleri, Fatma Kocaklı'yı av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde buldu.

Adana’da esrarengiz olay! Fatma Kocaklı evinde ölü bulundu! Cinayet mi intihar mı?

Hayatını kaybettiği belirlenen Kocaklı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana’da esrarengiz olay! Fatma Kocaklı evinde ölü bulundu! Cinayet mi intihar mı?

Mikail B. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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