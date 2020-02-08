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  • Adana'da faciadan dönüldü! Feke'de heyelan nedeniyle yol çöktü

'da faciadan dönüldü! 'de nedeniyle yol çöktü

'nın ilçesinde Kayadibi Mahallesi'nini merkeze bağlayan yol nedeniyle çöktü. İlçede bir ev de yıkılarak kullanılmaz hale geldi. İşte o korkutan görüntüler

Giriş Tarihi: 08.02.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 16:47
Adana'da faciadan dönüldü! Feke'de heyelan nedeniyle yol çöktü

İlçede 3 gündür etkili olan yağış sonrası Kayadibi Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan yolun 200 metrelik bölümü nedeniyle çöktü.

Adana'da faciadan dönüldü! Feke'de heyelan nedeniyle yol çöktü

Yol üzerinde elektrik telleri ve köyün içme suyunun borularının bulunduğu kısım da zarar gördüğü için köyün elektrik ve suyu kesildi.

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Adana'da faciadan dönüldü! Feke'de heyelan nedeniyle yol çöktü

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yol araç trafiğine kapandı. Uğurlubağ Mahallesi'ndeki Osman Çelen'e ait yayla evi oluşan nedeniyle yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Adana'da faciadan dönüldü! Feke'de heyelan nedeniyle yol çöktü

Geçen yıl Şubat ayında nedeniyle yine aynı yolda çökme meydana geldiği bildirildi.

Adana'da faciadan dönüldü! Feke'de heyelan nedeniyle yol çöktü
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Adana'da faciadan dönüldü! Feke'de heyelan nedeniyle yol çöktü
Adana'da faciadan dönüldü! Feke'de heyelan nedeniyle yol çöktü
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