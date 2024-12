Adana’da film gibi soygun! Evden eve nakliyat kamyonuyla kaçmaya çalıştılar!

Vitrinde bulunan 3 kilo altına alan soyguncular, daha sonra Yiğit Can T., tarafından kiralanan otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Ayrıca S.M.Y., altınları almak için tezgah üzerine bıraktığı tabancasını kaçarken kuyumcuda unuttu.