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Adana'da film gibi soygun! Evden eve nakliyat kamyonuyla kaçmaya çalıştılar!
Giriş Tarihi: 28.12.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
15:25
Adana'da film gibi soygun! Evden eve nakliyat kamyonuyla kaçmaya çalıştılar!
Adana'da kalaşnikof tüfekle girdikleri kuyumcudan 3 kilogram altın çalan 3 soyguncu, yurtdışına kaçmak isterken İstanbul'da yakalandı. Gaspçıların, soygundan sonra izlerini kaybettirmek için şehirlerarası evden eve nakliyat kamyonu içinde Adana'dan İstanbul'a gittikleri ortaya çıktı.