Adana’da film gibi soygun! Evden eve nakliyat kamyonuyla kaçmaya çalıştılar!

SİLAHI TEZGAH ÜSTÜNDE UNUTTU

Olay 20 Aralık'ta merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim G. (20), Emirhan K. (19) ve S.M.Y. (16) ellerinde kalaşnikof tüfek ve silahlarla birlikte H.Ç.'ye ait kuyumcu dükkanına girdi. Elinde kalaşnikof bulunan İbrahim G., "Bu bir soygundur. Altınları alıp gideceğiz. Kıpırdayan olursa vururum" diyerek kuyumcu çalışanlarını yere yatırdı. Ellerinde tabanca bulunan diğer iki soyguncudan S.M.Y., vitrindeki altınları alırken Emirhan K., iş yeri çalışanlarına silah doğrulatarak bekledi.