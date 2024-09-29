Giriş Tarihi: 29.09.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
11:32
Adana’da hekime muştalı tüfekli saldırı: “Husumetlimi nasıl tedavi edersin”
Akıllara durgunluk veren olay Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana geldi. Bir diş hekimi esnaf komşusu tarafından, "Sen benim husumetli olduğum kişiyi nasıl tedavi edersin" denilerek muşta ile darp edildi. Pompalı tüfekte sıkılan diş hekimi şans eseri saçma yarası almadı ancak darp nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İşte kan donduran olayın detayları…