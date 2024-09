Adana’da hekime muştalı tüfekli saldırı: “Husumetlimi nasıl tedavi edersin”

Teşekkür ederim" dedi. Adana Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Dr. Dt. Hasan Boğa ile birlikte darp edilen meslektaşları Dt. Muhammet Fatih Erkılınç'a geçmiş olsun demek ve her türlü desteği sağlamak için Ceyhan'a geldiklerini söyleyen ADO Başkan Vekili Dr. Dt. Metin Ersoy, "Adana Diş Hekimleri Odası Yöneticileri olarak bizler şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şartları ve psikolojik durumu ne olursa olsun; hiçbir konuda çözümün şiddet ile olacağına inanmıyoruz. Yaşamış olduğunuz bu durumu hiç bir şekilde kabul etmediğimiz gibi üzüntüsü içerisindeyiz. Menfur saldırıda bulunan kişiyi şiddetle kınıyoruz. Hiç bir sebep onu haklı kılmaz. Kaldı ki bir hekim böyle bir sebep ile hastasını reddedemez. Alternatifi de yoktur. Oda avukatımızı olaya dahil ederek gereken her türlü desteği sağlamaya hazırız. Geçmiş olsun" diye konuştu.