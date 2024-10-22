Adana’da kayınpeder dehşet saçmıştı: Anne ve iki kızı toprağa verildi!

KAYINPEDER TABANCA İLE ATEŞ AÇTI

Aile, daha sonra dinlenmek için mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktadaki banklara oturdu. Bu sırada Güldane Gerçek'in bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, motosikletle kadınların yanına gelerek tabanca ile ateş açtı.