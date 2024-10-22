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Giriş Tarihi: 22.10.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:57

Adana’da kayınpeder dehşet saçmıştı: Anne ve iki kızı toprağa verildi!

Adana'da Şemsettin Erkuvan dehşet saçtı. Oğlu Muzaffer'in ölümünden sorumlu tuttu gelinine ve ailesine dehşeti yaşattı. Mezarlıkta karşılaştığı dünürü Şenay Gerçek ile kızları Güldane ve Gaye Gerçek'e kurşun yağdırdı. 3 kadın olay yerinde can verirken kaçan kayınpederi yakalamak için çalışma başlatıldı. Anne ile kızları ise bugün gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı.

DHA
Adana’da kayınpeder dehşet saçmıştı: Anne ve iki kızı toprağa verildi!

Adana'nın Sarıçam İlçesi'nde yaşayan Şenay Gerçek ile kızları Güldane ve Gaye Gerçek, dün saat 16.00 sıralarında Buruk Mezarlığı'na gitti.

Adana’da kayınpeder dehşet saçmıştı: Anne ve iki kızı toprağa verildi!

Gerçek ailesi, Güldane'nin 24 Ağustos'ta intihar eden 1 çocuğunun babası Muzaffer Erkuvan'ın (44) mezarını ziyaret edip, dua okudu.

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Adana’da kayınpeder dehşet saçmıştı: Anne ve iki kızı toprağa verildi!

KAYINPEDER TABANCA İLE ATEŞ AÇTI

Aile, daha sonra dinlenmek için mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktadaki banklara oturdu. Bu sırada Güldane Gerçek'in bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, motosikletle kadınların yanına gelerek tabanca ile ateş açtı.

Adana’da kayınpeder dehşet saçmıştı: Anne ve iki kızı toprağa verildi!

OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN GELİNİ VE AİLESİNİ SORUMLU TUTMUŞ

3 kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan geldiği motosikletle kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, anne ile kızlarının öldüğünü belirledi.

Adana’da kayınpeder dehşet saçmıştı: Anne ve iki kızı toprağa verildi!

Cenazeler yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saldırgan her yerde aranırken; Muzaffer Erkuvan'ın, Gerçek ailesini oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu öğrenildi.

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