Giriş Tarihi: 22.10.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024
14:57
Adana’da kayınpeder dehşet saçmıştı: Anne ve iki kızı toprağa verildi!
Adana'da Şemsettin Erkuvan dehşet saçtı. Oğlu Muzaffer'in ölümünden sorumlu tuttu gelinine ve ailesine dehşeti yaşattı. Mezarlıkta karşılaştığı dünürü Şenay Gerçek ile kızları Güldane ve Gaye Gerçek'e kurşun yağdırdı. 3 kadın olay yerinde can verirken kaçan kayınpederi yakalamak için çalışma başlatıldı. Anne ile kızları ise bugün gözyaşları ile sonsuzluğa uğurlandı.