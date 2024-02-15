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Haberler Yaşam Adana’da vahşet: 18 yaşındaki İpek Akgün’ü öldürüp portakal bahçesine gömdü!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 15:11

Adana’da vahşet: 18 yaşındaki İpek Akgün’ü öldürüp portakal bahçesine gömdü!

Adana'da 4 gündür kayıp olan 18 yaşındaki İpek Akgün, 4 gün önce kayıplara karıştı. Sevgililer Günü'nde polisi arayan Yaşar B. İse kan donduran cinayeti anlattı. Genç kızı önce başından vurup sonra da portakal bahçesine gömdüğünü açıkladı. Adli Tıp Kurumu'nun önüne giden İpek Akgün'ün annesi Sihan Akgün'ün feryadı yürekleri yaktı…

Ziya RAMOĞLU
Adana’da vahşet: 18 yaşındaki İpek Akgün’ü öldürüp portakal bahçesine gömdü!

Kan donduran cinayetin adresi Adana'ydı. 4 gündür kayıp olan 18 yaşındaki İpek Akgün'ün başından vurularak öldürüldükten sonra portakal bahçesi yakınına gömüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan katil zanlısı Yaşar B.'nin polisi arayarak cinayeti işlediğini itiraf ettiği ortaya çıktı.

Adana’da vahşet: 18 yaşındaki İpek Akgün’ü öldürüp portakal bahçesine gömdü!

Katledilen İpek Akgün'ün annesi Sihan Akgün, Adana Adli Tıp Kurumu morgunun önünde elinde kızını oyuncak ayısını göstererek; "Bu benim kızımın ayısı. Ben ona getirdim, kurban olurum ona. İpek, kızım bak sana ayını getirdim" diyerek ağladı.

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Adana’da vahşet: 18 yaşındaki İpek Akgün’ü öldürüp portakal bahçesine gömdü!

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Sevgililer gününde polisi arayan Yaşar B., 18 yaşındaki İpek Akgün'ü öldürdüğünü itiraf ederek cesedi Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde bir portakal bahçesinin yakınına gömdüğünü söyledi. Şüpheliyi gözaltına alan polis, katil zanlısının tarif ettiği bölgede, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Akgün'ün cesedine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akgün'ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adana’da vahşet: 18 yaşındaki İpek Akgün’ü öldürüp portakal bahçesine gömdü!

"KIZIM SANA AYINI GETİRDİM"

Genç kızın annesi Sihan Akgün, yakınlarıyla birlikte Adana Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Adana’da vahşet: 18 yaşındaki İpek Akgün’ü öldürüp portakal bahçesine gömdü!

Son görüşmelerinde kızının kendisinden evdeki ayısını istediği ve ondan sonra 4 gün çocuğundan haber alamadığını belirten anne Akgün, "Kızım Sevgililer Günü'nden önce öldürüldü. Bu benim kızımın ayısı. Ben ona getirdim, kurban olurum ona. İpek, kızım bak sana ayını getirdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Akgün'ü yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

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