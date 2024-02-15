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Adana’da vahşet: 18 yaşındaki İpek Akgün’ü öldürüp portakal bahçesine gömdü!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
15:11
Adana’da vahşet: 18 yaşındaki İpek Akgün’ü öldürüp portakal bahçesine gömdü!
Adana'da 4 gündür kayıp olan 18 yaşındaki İpek Akgün, 4 gün önce kayıplara karıştı. Sevgililer Günü'nde polisi arayan Yaşar B. İse kan donduran cinayeti anlattı. Genç kızı önce başından vurup sonra da portakal bahçesine gömdüğünü açıkladı. Adli Tıp Kurumu'nun önüne giden İpek Akgün'ün annesi Sihan Akgün'ün feryadı yürekleri yaktı…