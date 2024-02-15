Adana’da vahşet: 18 yaşındaki İpek Akgün’ü öldürüp portakal bahçesine gömdü!

Son görüşmelerinde kızının kendisinden evdeki ayısını istediği ve ondan sonra 4 gün çocuğundan haber alamadığını belirten anne Akgün, "Kızım Sevgililer Günü'nden önce öldürüldü. Bu benim kızımın ayısı. Ben ona getirdim, kurban olurum ona. İpek, kızım bak sana ayını getirdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Akgün'ü yakınları sakinleştirmeye çalıştı.