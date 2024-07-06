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ADLİ TATİL TAKVİMİ 2024: Adli tatil ne zaman, ne kadar sürüyor, hangi tarihte başlayacak ve bitecek?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
00:46
ADLİ TATİL TAKVİMİ 2024: Adli tatil ne zaman, ne kadar sürüyor, hangi tarihte başlayacak ve bitecek?
Adliyelerde işlemleri olan vatandaşlar yaz aylarının gelmesiyle birlikte 2024 adli tatil takvimi araştırmasına başladı. Hakim savcı ve adliye çalışanları her yıl olduğu gibi bu sene de adli tatil dönemine girdiler. Adli tatil sürecinde nöbetçi heyetler görev yapıyor. Peki adli tatil ne zaman başlayacak ne zaman bitecek kaç gün sürüyor?