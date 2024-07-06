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Haberler Yaşam ADLİ TATİL TAKVİMİ 2024: Adli tatil ne zaman, ne kadar sürüyor, hangi tarihte başlayacak ve bitecek?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 00:46 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 00:46

ADLİ TATİL TAKVİMİ 2024: Adli tatil ne zaman, ne kadar sürüyor, hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Adliyelerde işlemleri olan vatandaşlar yaz aylarının gelmesiyle birlikte 2024 adli tatil takvimi araştırmasına başladı. Hakim savcı ve adliye çalışanları her yıl olduğu gibi bu sene de adli tatil dönemine girdiler. Adli tatil sürecinde nöbetçi heyetler görev yapıyor. Peki adli tatil ne zaman başlayacak ne zaman bitecek kaç gün sürüyor?

ADLİ TATİL TAKVİMİ 2024: Adli tatil ne zaman, ne kadar sürüyor, hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Adliyede işi olan ve davaları bekleyen vatandaşlar tarafından 2024 adli tatil takvimi gündemde. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte adliyede görev alanların izin dönemi başladı. Peki adli tatil ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

ADLİ TATİL TAKVİMİ 2024: Adli tatil ne zaman, ne kadar sürüyor, hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Adli tatil, hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıktığı tatil dönemine denir. Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl Eylül 1'de başlayacak.

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ADLİ TATİL TAKVİMİ 2024: Adli tatil ne zaman, ne kadar sürüyor, hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

ADLİ TATİLDE DEVAM EDEN DAVALAR HANGİLERİ?

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ADLİ TATİL TAKVİMİ 2024: Adli tatil ne zaman, ne kadar sürüyor, hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

ADLİ TATİL TAKVİMİ 2024: Adli tatil ne zaman, ne kadar sürüyor, hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

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