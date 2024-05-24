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Adliye koridorunda hareketli dakikalar! Tekme tokat birbirlerine girdiler: İşte o anlar
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:39
Adliye koridorunda hareketli dakikalar! Tekme tokat birbirlerine girdiler: İşte o anlar
Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığın 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenince sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.