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Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 11:39

Adliye koridorunda hareketli dakikalar! Tekme tokat birbirlerine girdiler: İşte o anlar

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığın 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenince sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA
Adliye koridorunda hareketli dakikalar! Tekme tokat birbirlerine girdiler: İşte o anlar

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri, bazı şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından O.K. (31), S.A. (25), M.A. (28) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, 26 Ocak 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye koridorunda hareketli dakikalar! Tekme tokat birbirlerine girdiler: İşte o anlar

SANIK AİLELERİ ADLİYE KORİDORUNDA BİRBİRİNE GİRDİ

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar, aileleri ve avukatları hazır bulundu.

30 yıl hapis talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi! O anlar kamerada | video

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Adliye koridorunda hareketli dakikalar! Tekme tokat birbirlerine girdiler: İşte o anlar

Sanıklar suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, uyuşturucu ticareti suçunun 3 kişi tarafından işlenmesi sebebiyle sanıkların 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Adliye koridorunda hareketli dakikalar! Tekme tokat birbirlerine girdiler: İşte o anlar

KAVGA ANI KAMERADA

Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi. Küfürlerin edildiği ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı.

Adliye koridorunda hareketli dakikalar! Tekme tokat birbirlerine girdiler: İşte o anlar

Kavga anı anbean kameralara yansıdı.

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