Adliye koridorunda hareketli dakikalar! Tekme tokat birbirlerine girdiler: İşte o anlar

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri, bazı şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından O.K. (31), S.A. (25), M.A. (28) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, 26 Ocak 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.