Haberler
Yaşam
AFAD raporunu açıkladı! İşte 'Asrın Felaketi'nin yer yüzündeki izi: En çok Çiğli kaymış
Giriş Tarihi: 07.03.2023 14:29
Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
14:33
AFAD raporunu açıkladı! İşte 'Asrın Felaketi'nin yer yüzündeki izi: En çok Çiğli kaymış
Türkiye'yi yıkan 'asrın felaketi' 11 ilde yıkıcı hasarlara neden oldu. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin saha çalışmaları ön değerlendirme raporunu yayımladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 11 ili içine alan 108 bin 812km2'lik bir alanda etkili olan depremin ağır hasara sebep olduğu ifade edildi. İşte AFAD rapordan başlıca bilgiler...