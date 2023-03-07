AFAD raporunu açıkladı! İşte ’Asrın Felaketi’nin yer yüzündeki izi: En çok Çiğli kaymış

Ülke tarihinde yaşanmış en yıkıcı deprem fırtınası olarak kayıtlara geçen bu iki ana şoka ait kuvvetli yer hareketi kayıtları, saha gözlemleri ve bölge halkından alınan bilgilerle göre ilk depremin Kahramanmaraş ve Hatay' da ikinci depremin ise özellikle Malatya' da daha etkin oldu.

