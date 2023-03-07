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Haberler Yaşam AFAD raporunu açıkladı! İşte 'Asrın Felaketi'nin yer yüzündeki izi: En çok Çiğli kaymış
Giriş Tarihi: 07.03.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 14:33

AFAD raporunu açıkladı! İşte 'Asrın Felaketi'nin yer yüzündeki izi: En çok Çiğli kaymış

Türkiye'yi yıkan 'asrın felaketi' 11 ilde yıkıcı hasarlara neden oldu. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin saha çalışmaları ön değerlendirme raporunu yayımladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 11 ili içine alan 108 bin 812km2'lik bir alanda etkili olan depremin ağır hasara sebep olduğu ifade edildi. İşte AFAD rapordan başlıca bilgiler...

AFAD raporunu açıkladı! İşte ’Asrın Felaketi’nin yer yüzündeki izi: En çok Çiğli kaymış

Ülke tarihinde yaşanmış en yıkıcı deprem fırtınası olarak kayıtlara geçen bu iki ana şoka ait kuvvetli yer hareketi kayıtları, saha gözlemleri ve bölge halkından alınan bilgilerle göre ilk depremin Kahramanmaraş ve Hatay' da ikinci depremin ise özellikle Malatya' da daha etkin oldu.

AFAD raporunu açıkladı! İşte ’Asrın Felaketi’nin yer yüzündeki izi: En çok Çiğli kaymış

6 Şubat`ta 04.17`de meydana gelen ilk deprem Ölü Deniz Fay Zonu'nun en kuzey ucunda yer alan Narlı parçası üzerinde meydana getirmiştir. Sol yanal doğrultu atım karakteri gösteren kırık üzerinde 16 km'lik bir hat üzerinde yüzey kırığı tanımlanmış ve 1,4-3,0m arasında değişen yanal yer değiştirmeler gözlenmiştir. Kırık üzerinde 3 m'lik maksimum yer değiştirme Narlı Çiğdemtepe arasında yolda ölçüldü.

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AFAD raporunu açıkladı! İşte ’Asrın Felaketi’nin yer yüzündeki izi: En çok Çiğli kaymış

Su borusu etkiyi gösterdi
Yaklaşık 65 km uzunluğundaki parçada deprem ile ilişkili gelişen yüzey kırığı en kuzeyde Yeşilyayla Köyü'nden Çelikhan'ın yaklaşık 2 km. doğusuna kadar HGMAtlas uygulaması üzerinden takip edilebildi. K70D doğrultusunda yaklaşık 6,5 km kesintisiz izlenebilen kırığın dere ötelenmeleri gibi morfolojik izleri kullandığı anlaşıldı.

AFAD raporunu açıkladı! İşte ’Asrın Felaketi’nin yer yüzündeki izi: En çok Çiğli kaymış

Yüzey kırığı izi Çelikhan'ın güneyinde Çelikhan-Adıyaman Yolu'na kadar 4.5 km izlendi. Bu lokasyonda yolda ve pompa istasyonunun kuzeyindeki su borusunda 3 metre atım ölçüldü. Buradan itibaren K50D doğrultusunda ilerleyen kırık Balıkburun güneyinden Kurucaova Köyü'nün 2 km güneyine kadar izlendi. Kırık Cankara Köyü'nün doğusundan itibaren 4 km'lik bir hat boyunca Göksu Çayı'nın güneyindeki yamaçları kullandı. Harmanlı kuzeyinden tekrar izlenebilmeye başlayan kırık Kuvaterner yaşlı kömürleri ve havzayı KB'dan sınırlayarak sönümlendi.

AFAD raporunu açıkladı! İşte ’Asrın Felaketi’nin yer yüzündeki izi: En çok Çiğli kaymış


Kırık Harmanlı'nın kuzeybatısında sola sıçrayarak 4 km gözlendi. Ozan Köyü'nün kuzey çıkışındaki tali yolda 2.10 m yer değiştirme ölçüldü. Gölbaşı ilçesi girişine kadar izlenemeyen kırık izi ilçenin kuzeydoğu girişinde karayolu ve tren yolunda deformasyonlara neden olmuş, kademeli sağa sıçrayarak Gölbaşı İlçesinin içini kat etmiştir. Burada 4 metre yer değiştirmeler ölçüldü. Gölbaşı çıkışından itibaren muhtemelen havzanın güney yamaçlarını takip eden iz Balkar'ın 1.5km kuzeydoğusundan itibaren belirgin bir şekilde gözlendi.

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