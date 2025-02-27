Afyonkarahisar iftar vakti 2025: Afyonkarahisar İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan ayının anlamına ve önemine saygısızlık olarak değerlendirilen orucu kasten bozma durumu hakkında Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü'l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81).

Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.