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Afyonkarahisar iftar vakti 2025: Afyonkarahisar İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
19:07
Afyonkarahisar iftar vakti 2025: Afyonkarahisar İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Afyonkarahisar iftar vakti ve imsak vakti için 2025 Ramazan İmsakiyesi takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bu takvim namaz vakitlerine göre belirleniyor. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, üç ayların da sonuncusu olacak. Bayramla birlikte tamamlanacak mübarek günler için İslam aleminin hazırlıkları başladı. Peki; 1 Mart 2025 Afyonkarahisar sahur vakti saat kaçta?