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Haberler Yaşam Afyonkarahisar iftar vakti 2025: Afyonkarahisar İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 18:42 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 19:07

Afyonkarahisar iftar vakti 2025: Afyonkarahisar İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Afyonkarahisar iftar vakti ve imsak vakti için 2025 Ramazan İmsakiyesi takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bu takvim namaz vakitlerine göre belirleniyor. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, üç ayların da sonuncusu olacak. Bayramla birlikte tamamlanacak mübarek günler için İslam aleminin hazırlıkları başladı. Peki; 1 Mart 2025 Afyonkarahisar sahur vakti saat kaçta?

Afyonkarahisar iftar vakti 2025: Afyonkarahisar İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Afyonkarahisar İmsakiye 2025 Diyanet tarafından yayımlandı. Sahur (imsak) ve iftar vakitleri gün gün takip edilecek. Oruçla birlikte diğer ibadetlerini de eda etmeye hazırlanan Müslümanlar, namaz saatlerine göre planlarını çıkarıyor. Peki; Afyonkarahisar iftar vakti saat kaçta, ilk sahur ne zaman?

Afyonkarahisar iftar vakti 2025: Afyonkarahisar İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

AFYONKARAHİSAR İMSAKİYE 2025: AFYONKARAHİSAR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Tüm dünyada İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Ramazan ayı 1 Mart itibarıyla başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar vakitleri takip ediliyor.Afyonkarahisar'da (imsak) sahur ve iftar vakitleri bu noktada izleniyor. İşte, gün gün saatler:

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Afyonkarahisar iftar vakti 2025: Afyonkarahisar İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

AFYONKARAHİSAR İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:02

İftar Vakti: 18:57

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 06:01

İftar Vakti: 18:58

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:59

İftar Vakti: 18:59

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:58

İftar Vakti: 19:00

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:56

İftar Vakti: 19:01

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Afyonkarahisar iftar vakti 2025: Afyonkarahisar İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

AFYONKARAHİSAR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

İlk oruç öncesinde yatı ezanı vaktinde başlayacak teravih namazı 28 Şubat akşamı ilk defa idrak edilecek. Teravih için saatler il il Diyanet tarafından duyuruldu. Afyonkarahisar'da ilk teravih saati 20:12 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:13

2 Mart Pazar: 20:14

3 Mart Pazartesi: 20:15

4 Mart Salı: 20:16

5 Mart Çarşamba: 20:17

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Afyonkarahisar iftar vakti 2025: Afyonkarahisar İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan ayının anlamına ve önemine saygısızlık olarak değerlendirilen orucu kasten bozma durumu hakkında Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü'l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81).

Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.

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