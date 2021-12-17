Başkan Erdoğan tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde yapılan önemli açıklamaların ardından asgari ücret 2022 zammı belli oldu. 4 bin 250 TL olarak duyurulan asgari ücret zammı ile birlikte "AGİ 2022 ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna da milyonlarca vatandaş yanıt arıyor. Bilindiği üzere; Asgari Geçim İndirimi, bir kişinin medeni hali ile varsa çocuk sayısına göre farklılık gösteriyor. Her sene belirlenen yeni asgari ücret ile birlikte AGİ tablosu da netleşiyor. Peki; AGİ 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar, çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 tablosu belli oldu!