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Haberler Yaşam AGİ 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar, çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 tablosu belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.12.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 06:51

AGİ 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar, çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 tablosu belli oldu!

Başkan Erdoğan tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde yapılan önemli açıklamaların ardından asgari ücret 2022 zammı belli oldu. 4 bin 250 TL olarak duyurulan asgari ücret zammı ile birlikte "AGİ 2022 ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna da milyonlarca vatandaş yanıt arıyor. Bilindiği üzere; Asgari Geçim İndirimi, bir kişinin medeni hali ile varsa çocuk sayısına göre farklılık gösteriyor. Her sene belirlenen yeni asgari ücret ile birlikte AGİ tablosu da netleşiyor. Peki; AGİ 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar, çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 tablosu belli oldu!

AGİ 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar, çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 tablosu belli oldu!

"AGİ 2022 ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı 17 Aralık Cuma günü de araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Yeni asgari ücret tutarının açıklanmasının ardından milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 tablosu da belli oldu. AGİ 2022 tablosu ile kim ne kadar ve kaç TL maaş alacak? İşte AGİ 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar, çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 tablosu.

AGİ 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar, çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 tablosu belli oldu!

EVLİ, ÇOCUKLU 2022 AGİ ZAMLI MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 2022 yılının ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyor.

Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli oldu.

İşte zamlı AGİ ücretleri;

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AGİ 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar, çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 tablosu belli oldu!

AGİ' den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

AGİ 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar, çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 tablosu belli oldu!

BEKAR ÇALIŞAN İÇİN AGİ NE KADAR?

AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu.

AGİ 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Evli, bekar, çocuklu çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi AGİ 2022 tablosu belli oldu!

EVLİ VE EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ KİŞİ İÇİN AGİ NE KADAR?

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL oldu.

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