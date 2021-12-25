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Haberler Yaşam AGİ 2022 ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı Evli, bekar, çocuklu güncel liste!
Giriş Tarihi: 25.12.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 11:31

AGİ 2022 ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı Evli, bekar, çocuklu güncel liste!

Asgari ücret zammının belli olması ile birlikte en önemli konu AGİ 2022 oldu. Bu kapsamda; milyonlarca vatandaş "AGİ 2022 ne kadar oldu? Yeni yılda AGİ ne kadar olacak?" gibi sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. Bilindiği üzere; Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir ve yeni yılda Şubat ayında maaşlara yansımaya başlayacaktır. İşte Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı Evli, bekar, çocuklu güncel liste!

AGİ 2022 ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı Evli, bekar, çocuklu güncel liste!

"AGİ 2022 ne kadar oldu?" sorusu önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Evli, bekar, çocuklu durumlarına göre değişiklik gösteren asgari geçim indirimi tablosu da bu kapsamda belli olmuştu. Yeni AGİ zammının netleşmesi ile birlikte "AGİ ne kadar oldu?" sorusu yanıt bulurken bu başlık altından; Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı Evli, bekar, çocuklu güncel listeye ulaşabilirsiniz.

AGİ 2022 ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı Evli, bekar, çocuklu güncel liste!

EVLİ, ÇOCUKLU 2022 AGİ ZAMLI MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 2022 yılının ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyor.

Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli oldu.

İşte zamlı AGİ ücretleri;

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AGİ 2022 ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı Evli, bekar, çocuklu güncel liste!

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TÜRKİYE BİRÇOK YÖNÜYLE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI"

Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecindeyiz. Böyle kötü bir film senaryosu gibi. Bunun dünya ticaret sistemine ve lojistik alanına yansımaları var. Tüm bunların tedavisi, ülkelerin güçleri yettiğince bunun yansımalarını engellemeye çalıştı.

Türkiye bu konuda bir çok yönüyle pozitif ayrıştı. İki açıdan bakalım, sağlık hizmetleri ve pandemiyle mücadele sorunu açısında biz pozitif bir ayrışma yaptık. Sağlık sistemimizin başarısını taşıyanlar var, en gelişmiş ülkelerin sunduğu hizmet ile bizim verdiğimiz hizmete baksınlar. Olağanüstü başarı hikayesi var. Bunun da tabi bir maliyeti var. Tüm süreçte biz çalışanlarımıza destek sağladık. Kısa çalışma desteğiyle, nakdi destekle tüm çalışanlarımıza gayretlerimiz oldu.

Türkiye her şeye rağmen üretim sürecini ayakta tuttu. Sanayi çarkları dönmeye devam etti. En kötü dönemde büyüme gerçekleştiren bir ülke olduk. Sanayide 700 binden fazla insan istihdam etti.

AGİ 2022 ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı Evli, bekar, çocuklu güncel liste!

"TARİHİ BİR ASGARİ ÜCRET MUTABAKATINA İMZA ATTIK"

Türkiye üst üste 3 çeyrekte büyüdü ve bu büyüme devam ediyor. Yıl sonunda çift haneyi bulacağız. Burada başka bir şey var, ekonomideki dalgalanmaların getirdiği sonuçlar da var.

Asgari ücret düzeyi belirlenirken öncelikle bu sorunlar ele alındı. Biz çalışanlarımıza sosyal transfer yapmamız gerekiyordu. Bu noktadan hareket ettik ve erken başlayıp erken bitirdik. Tarihi bir asgari ücret mutabakatına imza attık.

AGİ 2022 ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı Evli, bekar, çocuklu güncel liste!

"İLK KEZ ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI KALDI"

İşverenlerimiz de ellerini, kollarını taşın altına koydular. Çünkü bu özveri gerektiren bir şeydir. üretim sürecinin en önemli şartı sosyal barışın olmasıdır. Burada tarihi bir kaç şey var. Tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik ve asgari ücret vergi dışında kaldı.

Her işletmenin kendi şartları vardır. O imkanlara göre asgari ücretli dışında da kendiliğinden bir uzlaşma süreci çıkacaktır. Biz bir araştırma yaptık. Orada çıkan rakamlarda da o var. Patronlar 4 bin lira civarında bir rakam istiyordu. İşçiler de 4 binde yoğunlaşmıştı. Derinlemesine araştırmadan çıkan sonuç şuydu. Biz sosyal barış istiyoruz diyordu. Bu bir dayanışmayı gerektiriyor. Çalışma enerjisi, iş birliği içerisinde çalışma böyle bir dayanışmayı gerektiriyor.

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