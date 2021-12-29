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Haberler Yaşam AGİ ne kadar, Asgari Geçim İndirimi kalktı mı? AGİ 2022 zammı ile evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu güncel
Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 10:33

AGİ ne kadar, Asgari Geçim İndirimi kalktı mı? AGİ 2022 zammı ile evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu güncel

Asgari ücret zam oranın açıklanmasının akabinde AGİ ne kadar sorusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 2022 yılının ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyor. Yapılan zam ile birlikte ne kadar AGİ ödemesi alacağını merak eden vatandaşlar, net maaşlarını hesaplamak üzere araştırmalarını sürdürüyor. Peki AGİ ne kadar, Asgari Geçim İndirimi kalktı mı? AGİ 2022 zammı ile evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu ve güncel bilgiler…

AGİ ne kadar, Asgari Geçim İndirimi kalktı mı? AGİ 2022 zammı ile evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu güncel

Milyonlarca çalışan, AGİ 2022 ücreti ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Asgari ücretin brütüne denk gelen 5004 TL'sinden vergi alınmaması kararlaştırıldı. Bu durum sonrası AGİ'nin kalkması gündeme geldi. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar ne kadar AGİ alacaklarını merak ediyor. Evli, bekar ve çocuklu vatandaşların alacağı ücretlerin değişiklik göstermesiyle birlikte Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu haberimizde yer alıyor. Peki AGİ ne kadar, Asgari Geçim İndirimi kalktı mı? AGİ 2022 zammı ile evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu

AGİ ne kadar, Asgari Geçim İndirimi kalktı mı? AGİ 2022 zammı ile evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu güncel

EVLİ, ÇOCUKLU 2022 AGİ ZAMLI MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 2022 yılının ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyor.

Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli oldu.

İşte zamlı AGİ ücretleri;

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TÜRKİYE BİRÇOK YÖNÜYLE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI"

Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecindeyiz. Böyle kötü bir film senaryosu gibi. Bunun dünya ticaret sistemine ve lojistik alanına yansımaları var. Tüm bunların tedavisi, ülkelerin güçleri yettiğince bunun yansımalarını engellemeye çalıştı.

Türkiye bu konuda bir çok yönüyle pozitif ayrıştı. İki açıdan bakalım, sağlık hizmetleri ve pandemiyle mücadele sorunu açısında biz pozitif bir ayrışma yaptık. Sağlık sistemimizin başarısını taşıyanlar var, en gelişmiş ülkelerin sunduğu hizmet ile bizim verdiğimiz hizmete baksınlar. Olağanüstü başarı hikayesi var. Bunun da tabi bir maliyeti var. Tüm süreçte biz çalışanlarımıza destek sağladık. Kısa çalışma desteğiyle, nakdi destekle tüm çalışanlarımıza gayretlerimiz oldu.

Türkiye her şeye rağmen üretim sürecini ayakta tuttu. Sanayi çarkları dönmeye devam etti. En kötü dönemde büyüme gerçekleştiren bir ülke olduk. Sanayide 700 binden fazla insan istihdam etti.

"TARİHİ BİR ASGARİ ÜCRET MUTABAKATINA İMZA ATTIK"

Türkiye üst üste 3 çeyrekte büyüdü ve bu büyüme devam ediyor. Yıl sonunda çift haneyi bulacağız. Burada başka bir şey var, ekonomideki dalgalanmaların getirdiği sonuçlar da var.

Asgari ücret düzeyi belirlenirken öncelikle bu sorunlar ele alındı. Biz çalışanlarımıza sosyal transfer yapmamız gerekiyordu. Bu noktadan hareket ettik ve erken başlayıp erken bitirdik. Tarihi bir asgari ücret mutabakatına imza attık.

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AGİ ne kadar, Asgari Geçim İndirimi kalktı mı? AGİ 2022 zammı ile evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu güncel

"AGİ DESTEĞİ ORANSAL OLARAK ASGARİ ÜCRETE YANSIDI"

Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim.

2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGi var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı.

Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR SOSYAL TRANSFER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bütün emekli grupları içine alan bir düzenleme yapacağız. Ekonomideki dalgalanmaları onları biraz önce bahsettiğim sosyal transferi onlar için de ele alacağız. Memurları söylemem lazım. Biz Memur Sendikalarımız görüşmeler yaptık. Sonra sözleşmeyi yaptık bir konfederasyonumuzla orada vardığımız bir mutabakat var. Birkaç husus var o da şudur: Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz.

AGİ ne kadar, Asgari Geçim İndirimi kalktı mı? AGİ 2022 zammı ile evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu güncel

1-Aylık gelir vergisi istisnası en fazla ne kadar olacak?

Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara yönelik vergi muafiyeti aylık net asgari ücretin (4253 lira) yüzde 15'i kadar olacak. Gelecek yıl için çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası en fazla 638 lirayı bulacak.

2-Birden fazla işte çalışanlar için vergi istisnası nasıl uygulanacak?

Birden fazla işyerinden ücret alanlar için istisna sadece en yüksek ücrete uygulanacak. Çalışan en yüksek ücreti hangi işverenden alıyorsa muafiyet sadece o işyerinde uygulanacak. Diğer işyerleri için vergi istisnası söz konusu olmayacak.

3-Asgari ücretin üzerindeki kazançlarda damga vergisi istisnası var mı?

Yeni yıldan itibaren damga vergisi muafiyeti aylık brüt asgari ücrete (5004 lira) isabet eden kısım için uygulanacak. Dolayısıyla asgari ücretli çalışanlardan artık damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretin üzerinde geliri olanlarda her ay bordrodaki o aya ilişkin 5004 lira düşüldükten sonra kalan tutardan binde 7.59 damga vergisi kesilecek.

AGİ ne kadar, Asgari Geçim İndirimi kalktı mı? AGİ 2022 zammı ile evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu güncel

4-Evli, çocuklu, bekâr çalışan açısından ücret vergisinde bir fark var mı?

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlardan kesilen verginin tamamı iade ediliyordu. Yeni sistemde asgari ücrete kadar olan kazançların tamamı vergi dışı kalması nedeniyle bu uygulama da sona erdi.

5-Engellilik indirimi, sendika aidatı asgari ücretin içinde mi yer alıyor?

Asgari ücret vergi dışı kaldığı için bu kapsamda çalışanlar için sendika aidatı, engellilik indirimi gibi vergi indirimleri söz konusu olmayacak. Ancak asgari ücretin üzerinde kazancı olup yararlanma hakkı olanlara şahıs sigortası, sendika aidatı, engellilik indirimi yapılabilecek.

6-Muafiyet vergi diliminde dikkate alınıyor mu?

Ücretli çalışanlardan gelir vergisi kesintisi her yıl belirlenen gelir vergisi dilimine göre belirleniyor.

Çalışanlara uygulanacak vergi muafiyeti vergi dilimine esas kazanç tutarının hesaplanmasına dâhil edilecek. Ocak ayından itibaren aylık ücretlerin toplamı 32 bin lira olan veya bunu aşan yüzde 20'lik vergi dilimine giriyor. Örneğin 7500-4253=3247 lirası üzerinden vergi kesilecek ancak bu çalışanın tabi olacağı vergi dilimi hesaplanırken 7500 liralık aylık ücretin tamamı hesaplamaya katılacak. Çalışanın altıncı ayda matrahı 45 bin olacak ve yüzde 20'lik vergi dilimine girecek.

7-Asgari Geçim İndirimi bekâr, evli herkes için mi kalktı?

Asgari geçim indirimi çalışanın aylık ücretinden kesilen gelir vergisinden yapılan bir indirim olup bu tutar çalışana ödeniyordu. En yüksek indirim tutarı her yıl ocak ayında aylık asgari ücretten kesilmesi gereken gelir vergisi tutarını aşamıyordu. Asgari ücretten vergi kesintisi kalktığı ve ücretlerin asgari ücrete kadarki kısmı vergiden muaf olduğu için buna bağlı asgari geçim indirimi uygulaması da sona eriyor. AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette bir azalma söz konusu olmayacak

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