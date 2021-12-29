EVLİ, ÇOCUKLU 2022 AGİ ZAMLI MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 2022 yılının ilk AGİ'si Şubat ayında maaşlara yansıyor.

Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli oldu.

İşte zamlı AGİ ücretleri;

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TÜRKİYE BİRÇOK YÖNÜYLE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI"

Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecindeyiz. Böyle kötü bir film senaryosu gibi. Bunun dünya ticaret sistemine ve lojistik alanına yansımaları var. Tüm bunların tedavisi, ülkelerin güçleri yettiğince bunun yansımalarını engellemeye çalıştı.

Türkiye bu konuda bir çok yönüyle pozitif ayrıştı. İki açıdan bakalım, sağlık hizmetleri ve pandemiyle mücadele sorunu açısında biz pozitif bir ayrışma yaptık. Sağlık sistemimizin başarısını taşıyanlar var, en gelişmiş ülkelerin sunduğu hizmet ile bizim verdiğimiz hizmete baksınlar. Olağanüstü başarı hikayesi var. Bunun da tabi bir maliyeti var. Tüm süreçte biz çalışanlarımıza destek sağladık. Kısa çalışma desteğiyle, nakdi destekle tüm çalışanlarımıza gayretlerimiz oldu.

Türkiye her şeye rağmen üretim sürecini ayakta tuttu. Sanayi çarkları dönmeye devam etti. En kötü dönemde büyüme gerçekleştiren bir ülke olduk. Sanayide 700 binden fazla insan istihdam etti.

"TARİHİ BİR ASGARİ ÜCRET MUTABAKATINA İMZA ATTIK"

Türkiye üst üste 3 çeyrekte büyüdü ve bu büyüme devam ediyor. Yıl sonunda çift haneyi bulacağız. Burada başka bir şey var, ekonomideki dalgalanmaların getirdiği sonuçlar da var.

Asgari ücret düzeyi belirlenirken öncelikle bu sorunlar ele alındı. Biz çalışanlarımıza sosyal transfer yapmamız gerekiyordu. Bu noktadan hareket ettik ve erken başlayıp erken bitirdik. Tarihi bir asgari ücret mutabakatına imza attık.