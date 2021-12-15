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Haberler Yaşam AGİ nedir, kimlere verilir ve nasıl alınır? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 15:43

AGİ nedir, kimlere verilir ve nasıl alınır? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır?

Yeni yıla girmeden önce Asgari Geçim İndirimi ile ilgili olarak AGİ son dakika gelişmeleri binlerce kişinin gündemine geliyor. Evli, bekar, çalışan ve çocuklu olmak üzere farklı verilen ödenek için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonucunda tutarlar belli olacak. En çok merak edilen konuların başında gelen bekar, evli ya da çocuk sayısına göre AGİ'nin nasıl hesaplandığı, kimlere verilip nasıl alındığı oldu konusu oldu. Peki AGİ nedir, kimlere verilir ve nasıl alınır? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır? İşte yanıtı…

AGİ nedir, kimlere verilir ve nasıl alınır? Asgari Geçim İndirimi AGİ nasıl hesaplanır?

Çocuk sayısına göre, evli ve bekar durumuna göre de alınacak AGİ nedir, kimlere nasıl verilir sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2022 Yılında bir işçiye ödenecek en düşük tutar olan Asgari ücret için görüşmeler sürerken Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hesaplama işlemi merak ediliyor. Peki AGİ nedir, kimlere verilir ve nasıl alınır? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır?

AGİ nedir, kimlere verilir ve nasıl alınır? Asgari Geçim İndirimi AGİ nasıl hesaplanır?

AGİ NEDİR?

AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.

AGİ NE KADAR OLDU?

2021 AGİ tablosu şu şekilde olmuştu:

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

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AGİ nedir, kimlere verilir ve nasıl alınır? Asgari Geçim İndirimi AGİ nasıl hesaplanır?

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

İşçinin kendisi için %50

Çalışmayan eşi için %10

Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5

3. çocuk için %10

ve sonraki her çocuk için %5'idir.

Bu oranların toplamı %85'i geçemez.

Asgari ücret AGİ hesaplamaya misal verecek olursak, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılıp sonuç 12'ye bölünerek aylık AGİ bulunabilir. Çocukların, 18 yaşını doldurmamış ya da eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar olması gerektiğini de hatırlatalım.

AGİ nedir, kimlere verilir ve nasıl alınır? Asgari Geçim İndirimi AGİ nasıl hesaplanır?
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AGİ nedir, kimlere verilir ve nasıl alınır? Asgari Geçim İndirimi AGİ nasıl hesaplanır?
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