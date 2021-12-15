Yeni yıla girmeden önce Asgari Geçim İndirimi ile ilgili olarak AGİ son dakika gelişmeleri binlerce kişinin gündemine geliyor. Evli, bekar, çalışan ve çocuklu olmak üzere farklı verilen ödenek için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonucunda tutarlar belli olacak. En çok merak edilen konuların başında gelen bekar, evli ya da çocuk sayısına göre AGİ'nin nasıl hesaplandığı, kimlere verilip nasıl alındığı oldu konusu oldu. Peki AGİ nedir, kimlere verilir ve nasıl alınır? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır? İşte yanıtı…