Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AGİ zammı netleşiyor! 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak, yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte Evli, bekar, çocuklu için hesaplama tablosu!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 10:52

AGİ zammı netleşiyor! 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak, yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte Evli, bekar, çocuklu için hesaplama tablosu!

Ülke gündemindeki yerini alan asgari ücret ve AGİ zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Yeni yılda çalışan vatandaşlara belirli koşullar göz önüne alınarak verilecek olan bu tutarlar merak edilirken öte yandan "Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak?" soruları başta olmak üzere arama motorlarında konuyla alakalı araştırmalar yoğunluk kazanmış oldu. Bilindiği üzere bu ücret çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine göre de değişiklik gösterebiliyor. Peki, Kim ne kadar maaş alacak, 2022 AGİ hesaplama tablosu ile zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Evli, bekar, çocuklu 2022 Asgari Geçim İndirimi...

AGİ zammı netleşiyor! 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak, yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte Evli, bekar, çocuklu için hesaplama tablosu!

Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren AGİ zammı Asgari ücret tespit komisyonunun toplantısıyla belli oluyor. Yeni yıla kısa süre kala özellikle çalışan kesim evli, bekar, çocuklu için Asgari Geçim İndirimi zam oranını araştırmaya başladı. Asgari ücret zam görüşmeleri için ilk toplantı 1 Aralık'ta gerçekleşmişti. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni haline göre değişiklik gösteriyor. Peki, AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu ve detaylar...

AGİ zammı netleşiyor! 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak, yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte Evli, bekar, çocuklu için hesaplama tablosu!

AGİ NE KADAR? ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2022AGİ ZAMMI EVLİ, BEKAR, ÇOCUKLU İÇİN NE KADAR OLACAK?

Agi ücretleri henüz belli olmadı. Asgari Ücrete yapılan zam oranıyla birlikte yeni agi ücretleri belli olacak.

AGİ NE KADAR? 2022

2021 yılı bekar AGİ ücreti 268,31 TL, evli ve eşi çalışmayan için 321,98 TL. Yeni yıl asgari ücret zammı ise bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AGİ zammı netleşiyor! 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak, yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte Evli, bekar, çocuklu için hesaplama tablosu!

AGİ TABLOSU 2021

2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

AGİ zammı netleşiyor! 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak, yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte Evli, bekar, çocuklu için hesaplama tablosu!

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

AGİ zammı netleşiyor! 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak, yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte Evli, bekar, çocuklu için hesaplama tablosu!

AGİ NEDİR? (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ)

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

SON DAKİKA