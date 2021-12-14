AGİ zammı netleşiyor! 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak, yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? İşte Evli, bekar, çocuklu için hesaplama tablosu!

Ülke gündemindeki yerini alan asgari ücret ve AGİ zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Yeni yılda çalışan vatandaşlara belirli koşullar göz önüne alınarak verilecek olan bu tutarlar merak edilirken öte yandan "Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ ne kadar, kaç TL olacak?" soruları başta olmak üzere arama motorlarında konuyla alakalı araştırmalar yoğunluk kazanmış oldu. Bilindiği üzere bu ücret çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine göre de değişiklik gösterebiliyor. Peki, Kim ne kadar maaş alacak, 2022 AGİ hesaplama tablosu ile zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Evli, bekar, çocuklu 2022 Asgari Geçim İndirimi...