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Haberler Yaşam Ağrı bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Ağrı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:56

Ağrı bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Ağrı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ağrı bayram namazı saati için geri sayım başladı. Müslümanlar, 30 günlük oruç ibadetinin ardından bayramın huzurunu yaşarken, bayram namazını kılmak için camilere akın edecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan Bayramı için illere özel namaz saatlerini açıkladı. 30 Mart Pazar günü başlayacak olan bayram, 1 Nisan Salı günü sona erecek. Peki, 2025 Ağrı'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar…

Ağrı bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Ağrı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ağrı bayram namazı saati açıklandı. 30 Mart Pazar günü, bayramın coşkusunu yaşamak isteyen Müslümanlar sabah namazından sonra camilere gidip cemaatle birlikte bayram namazını kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, her şehir için belirlenen namaz saatlerini duyururken, "Ağrı bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu gündemde. Bayram sabahı, Allah'ın rahmeti ve bereketiyle secdeye kapananların üzerine olacak. İşte, Ağrı bayram namazı saati ve diğer tüm detaylar…

Ağrı bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Ağrı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

AĞRI BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Otuz günlük oruç ibadetinin ardından bayram sevincini yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın edecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı vakitlerini açıkladı. Ağrı'daki bayram namazı saati ise 06:26 olarak belirlendi.

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Ağrı bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Ağrı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

İslam'da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabının (r.a.) tatbikatına göre kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekât olan bayram namazları daima geniş alanlarda ve cemaatle kılınmış, ardından da bayram hutbesi irad edilmiş ve bu hususta bir icma oluşmuştur.

Öte taraftan fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.

Ağrı bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Ağrı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Ağrı bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Ağrı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.