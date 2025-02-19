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Haberler Yaşam Ağrı, Erzurum ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe günü için gözler Valilik kar tatili açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:31 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:38

Ağrı, Erzurum ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe günü için gözler Valilik kar tatili açıklamalarında!

Kar fırtınası yurdu etkisi altına aldı. Pek çok şehirde yoğun kar yağışı yaşanırken öğrencilerin de araştırmaları hız kazandı. O iller arasında Ağrı, Erzurum ve Muş da var. Valilik tarafından yapılan kar tatili açıklamaları ile belli olan süreçte duyurular takip ediliyor. Peki; 20 Şubat Perşembe Ağrı, Erzurum ve Muş'ta yarın okullar tatil mi?

Ağrı, Erzurum ve Muş’ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe günü için gözler Valilik kar tatili açıklamalarında!

Ağrı, Erzurum ve Muş kar yağışının etkili olduğu iller arasında. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu raporlarına göre alınan kararlar Valilik duyurularından kontrol ediliyor. Peki; 20 Şubat 2025 Perşembe Ağrı, Erzurum ve Muş'ta yarın okullar tatil mi?

Ağrı, Erzurum ve Muş’ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe günü için gözler Valilik kar tatili açıklamalarında!

MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojik verilere göre değerlendirilen kar tatili kararı Muş için araştırılıyor. Muş Valiliği kar tatili kararını duyurdu:

Son meteorolojik değerlendirmelere göre;

Yarın beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü,

İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Ağrı, Erzurum ve Muş’ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe günü için gözler Valilik kar tatili açıklamalarında!

AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojik verilere göre değerlendirilen kar tatili kararı Ağrı için araştırılıyor. Gözler Ağrı Valiliği açıklamalarına dönerken henüz 20 Şubat Perşembe günü için tatil kararı gelmedi.

Ağrı, Erzurum ve Muş’ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe günü için gözler Valilik kar tatili açıklamalarında!

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojik verilere göre değerlendirilen kar tatili kararı Erzurum için araştırılıyor. Gözler Erzurum Valiliği açıklamalarına dönerken henüz 20 Şubat Perşembe günü için tatil kararı gelmedi.

Ağrı, Erzurum ve Muş’ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe günü için gözler Valilik kar tatili açıklamalarında!

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş'un batısı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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