Ağrı, Erzurum ve Muş’ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe günü için gözler Valilik kar tatili açıklamalarında!

MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojik verilere göre değerlendirilen kar tatili kararı Muş için araştırılıyor. Muş Valiliği kar tatili kararını duyurdu:

Son meteorolojik değerlendirmelere göre;

Yarın beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü,

İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.