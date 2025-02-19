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Ağrı, Erzurum ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe günü için gözler Valilik kar tatili açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
15:38
Ağrı, Erzurum ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe günü için gözler Valilik kar tatili açıklamalarında!
Kar fırtınası yurdu etkisi altına aldı. Pek çok şehirde yoğun kar yağışı yaşanırken öğrencilerin de araştırmaları hız kazandı. O iller arasında Ağrı, Erzurum ve Muş da var. Valilik tarafından yapılan kar tatili açıklamaları ile belli olan süreçte duyurular takip ediliyor. Peki; 20 Şubat Perşembe Ağrı, Erzurum ve Muş'ta yarın okullar tatil mi?