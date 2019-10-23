Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak

Ancak insanlar geldiğinde onlara bir şey gösteremiyoruz. Biz bunu somutlaştırıp, müze yapalım dedik. Büyük Tufan ve Nuh'un Gemisi Müzesi yapmaya karar verdik. Fakat bu müzeden hakkıyla yararlanabilmek için bu müzeyi Doğubayazıt yerine Ağrı'ya yapıyoruz. Biz bu müzeyi eğer Doğubayazıt'a yaparsak, bu müzeyle ilgili gelen turistlerden ne Ağrı yararlanır ne de Doğubayazıt. Turistler Van'a iner sonra Doğubayazıt'a geçer.