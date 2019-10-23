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  • Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak

’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak

Hazreti Nuh'un hayatındaki en önemli olay olarak günümüze kadar aktarılagelen ve için 'da müze yapılacak. Ağrı Valisi, Nuh'un Gemisinin dünya genelinde Ağrı Dağı'nda olduğunun kabul gördüğünü hatırlatarak, müzenin şehir yapılacağını söyledi. Diyanetin tefsirine göre Hz. Nuh'un gemisi Cudi dağında karaya oturmuştu. Gemi karaya oturduğunda zaman yeryüzü inkarcılardan temizlenmiş; sular da çekilmeye başladığı için artık gemidekilerin yeryüzüne inme zamanı gelmişti. Hz. Nuh ve yanındakiler Allah'ın emrine uyarak bereketli topraklara inip orayı yurt edindiler.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.10.2019 18:41 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 18:54
Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak

Valisi Süleyman Elban, Ağrı'ya Büyük Tufan ve Müzesi'nin yapılacağını ve projenin hazırlık aşamasının tamamlandığını açıkladı. Vali Elban, ayrıca Nuh'un Gemisinin dünya genelinde Ağrı Dağı'nda olduğunun kabul gördüğünü dile getirerek, proje ile ilgili görselleri paylaştı ve bilgi verdi.

Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak

Kuran'da Hz. Nuh'un (as) Peygamber olarak görevlendirildikten sonraki olaylarından bahsedilirken, Hz Nuh'un hayatı ve peygamberliğinde en önemli olayın gemi inşa etmesi, ile birlikte kendisinin ve inananların kurtulması, Nuh kavmindeki inanmayanların da cezalandırılarak yok olması anlatılır.

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Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak

Nuh kavmi uyarılara rağmen putperestlikten vazgeçmez. Bunun üzerine Hz Nuh (as) Allah'a onları cezalandırması için dua eder. Allah, Hz Nuh'un duasını kabul eder ve inkarcı kavminin helak edileceğini, kendisinin ve inananların kurtulacağını bildirerek bir gemi yapmasını ister.

Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak

Hz. Nuh (as), gemiyi yapar ve geminin inşası bitince her hayvan türünden birer çift, hüküm verilmişlerin dışındaki aile fertleri ve iman eden diğer kimseler gemiye bindirir. Hz. Nuh (as) ve ona inananlar kurtulurken, inanmayanlar tufan ile birlikte boğulur.

Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak

İşte tarihte yer alan bu hadise ili için şimdi yeni bir heyecan kaynağı oluyor. Yapılacak olan müzenin proje hazırlık aşamalarını slayt halinde basın mensuplarıyla paylaşan Vali Elban, konu hakkında şöyle konuştu:

Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak

Bu şehir Nuh'un şehridir. , ve Dağı'ndan turizm konusunda yararlanamıyoruz. Bu turizmden yaralanabilmek için bizim mutlak surette artık dünyada üzerinde intibak edilmiş bir görüş var. O da Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda herkes bunu kabul ediyor. Bu intibak edilmiş görüş.

Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak

Ancak insanlar geldiğinde onlara bir şey gösteremiyoruz. Biz bunu somutlaştırıp, müze yapalım dedik. Büyük Tufan ve Müzesi yapmaya karar verdik. Fakat bu müzeden hakkıyla yararlanabilmek için bu müzeyi Doğubayazıt yerine 'ya yapıyoruz. Biz bu müzeyi eğer Doğubayazıt'a yaparsak, bu müzeyle ilgili gelen turistlerden ne Ağrı yararlanır ne de Doğubayazıt. Turistler Van'a iner sonra Doğubayazıt'a geçer.

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