Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak

Hazreti Nuh'un hayatındaki en önemli olay olarak günümüze kadar aktarılagelen Nuh Tufanı ve Nuh'un Gemisi için Ağrı'da müze yapılacak. Ağrı Valisi, Nuh'un Gemisinin dünya genelinde Ağrı Dağı'nda olduğunun kabul gördüğünü hatırlatarak, müzenin şehir yapılacağını söyledi. Diyanetin tefsirine göre Hz. Nuh'un gemisi Cudi dağında karaya oturmuştu. Gemi karaya oturduğunda zaman yeryüzü inkarcılardan temizlenmiş; sular da çekilmeye başladığı için artık gemidekilerin yeryüzüne inme zamanı gelmişti. Hz. Nuh ve yanındakiler Allah'ın emrine uyarak bereketli topraklara inip orayı yurt edindiler.