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Haberler Yaşam Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Ağrı’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 12:52

Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Ağrı’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Ağrı'da yarın okullar tatil mi, ders var mı soruları yanıt aramaya başladı. Ülkemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve fırtına, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pek çok il için valiliklerden okul tatili açıklamaları peş peşe geldi. Yoğun kar yağışının önümüzdeki birkaç gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler ve velileri, 7 Şubat Salı Ağrı'da okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Ağrı Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 7 Şubat Salı Ağrı'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Ağrı kar tatili son durum…

Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Ağrı’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

6-9 ŞUBAT 2023 AĞRI HAVA DURUMU

6 Şubat 2023 Pazartesi: Yoğun kar yağışlı 2°

7 Şubat 2023 Salı: Yoğun kar yağışlı 0°

8 Şubat 2023 Çarşamba: Hafif kar yağışlı -2°

9 Şubat 2023 Perşembe: Hafif kar yağışlı -3°

Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Ağrı’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

7 ŞUBAT SALI AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

7 Şubat 2023 Salı günü Ağrı'da yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının ise 0 ila -4 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

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Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Ağrı’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Konuyla ilgili Ağrı Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor. Kar yağışının görüleceği kent genelinde 7 Şubat 2023 Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Ağrı'da okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Ağrı’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

AĞRI'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİ!

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Muş ve Erzurum'dan sonra Ağrı ve Kars'ta da eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı ve Kars valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 06 Şubat 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi.

Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Ağrı’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

7 Şubat Salı Ağrı'da okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şubat ayı ile beraber yurt genelinde soğuk hava etkisini gösterdi. Hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkisini artırmaya devam edeceğini açıkladı. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle "7 Şubat Salı Ağrı'da okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Ağrı kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Ağrı Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

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