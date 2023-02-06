Haberler Yaşam Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Ağrı’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Giriş Tarihi: 06.02.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 12:52

Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Ağrı’da okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Ağrı'da yarın okullar tatil mi, ders var mı soruları yanıt aramaya başladı. Ülkemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve fırtına, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pek çok il için valiliklerden okul tatili açıklamaları peş peşe geldi. Yoğun kar yağışının önümüzdeki birkaç gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler ve velileri, 7 Şubat Salı Ağrı'da okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Ağrı Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 7 Şubat Salı Ağrı'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Ağrı kar tatili son durum…