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Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:03

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! 2024 Ağustos enflasyon verileri belli oldu mu, beklentiler ne yöndeydi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay başında geçtiğimiz ayın enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. TÜİK tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Ağustos ayı enflasyon kararının 3 Eylül 2024 tarihinde yani bugün saat 10:00'da açıklandı. Peki, ekonomistlerin ve anketlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! 2024 Ağustos enflasyon verileri belli oldu mu, beklentiler ne yöndeydi?

TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak! Market, pazar tezgahlarından; ev sahipleri ve kiracılara kadar birçok piyasada etkili olan aylık enflasyon verilerinin açıklanması vatandaşlar tarafından dört gözle bekleniyor. Temmuz ayı enflasyon kararı Haziran ayına göre 3,23 artış kaydetmişti. Binlerce vatandaşlar gözlerini TÜİK'ten yapılacak açıklamaya çevirmiş durumda. Peki ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, karar ne zaman açıklanacak?

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! 2024 Ağustos enflasyon verileri belli oldu mu, beklentiler ne yöndeydi?

2024 AĞUSTOS ENFLASYONU AÇIKLANDI!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verileri bugün 10:00 itibarıyla açıklandı.

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AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! 2024 Ağustos enflasyon verileri belli oldu mu, beklentiler ne yöndeydi?

2024 AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 51,97 olarak belirlendi.

Ağustos ayı enflasyonu ise yüzde 2,47.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! 2024 Ağustos enflasyon verileri belli oldu mu, beklentiler ne yöndeydi?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! 2024 Ağustos enflasyon verileri belli oldu mu, beklentiler ne yöndeydi?

TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.
Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 65,93 olarak açıklandı.
Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık enflasyon yüzde 71,6 olarak açıklanmıştı.

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