AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! 2024 Ağustos enflasyon verileri belli oldu mu, beklentiler ne yöndeydi?

TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak! Market, pazar tezgahlarından; ev sahipleri ve kiracılara kadar birçok piyasada etkili olan aylık enflasyon verilerinin açıklanması vatandaşlar tarafından dört gözle bekleniyor. Temmuz ayı enflasyon kararı Haziran ayına göre 3,23 artış kaydetmişti. Binlerce vatandaşlar gözlerini TÜİK'ten yapılacak açıklamaya çevirmiş durumda. Peki ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, karar ne zaman açıklanacak?