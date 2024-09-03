Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
10:03
AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! 2024 Ağustos enflasyon verileri belli oldu mu, beklentiler ne yöndeydi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay başında geçtiğimiz ayın enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. TÜİK tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Ağustos ayı enflasyon kararının 3 Eylül 2024 tarihinde yani bugün saat 10:00'da açıklandı. Peki, ekonomistlerin ve anketlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?