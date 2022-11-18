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Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Hararetli bir şekilde...
Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:11
Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
11:13
Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Hararetli bir şekilde...
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın terörist Ahlam Albashır'ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı. Albashır'ın, elinde çanta veya paşet bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Telefonla konuşarak ilerleyen cani, kameralara böyle yansıdı...