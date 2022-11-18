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Haberler Yaşam Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Hararetli bir şekilde...
Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 11:13

Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Hararetli bir şekilde...

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın terörist Ahlam Albashır'ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı. Albashır'ın, elinde çanta veya paşet bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Telefonla konuşarak ilerleyen cani, kameralara böyle yansıdı...

Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Hararetli bir şekilde...

Son dakika haberi: İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı…

Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Hararetli bir şekilde...

SON DAKİKA: AHLAM ALBASHIR'IN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Kadın terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e ilerleyişinden kısa süre önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlemesi kameralara saniye saniye yansıdı.

Taksim'e bombayı bırakan teröristin Esenler'de telefonla konuşarak ilerleyişi kamerada | Video

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Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Hararetli bir şekilde...

KADIN TERÖRİST TELEFONLA KONUŞARAK İLERLİYOR

Söz konusu görüntülerde; Albashır'ın, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla konuşarak ilerlediği ortaya çıktı.

Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Hararetli bir şekilde...

Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafetler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor.

Ahlam Albashır’ın patlamadan 2 saat önceki görüntüsü ortaya çıktı: Hararetli bir şekilde...

Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 sıraları.

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