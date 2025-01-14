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AİLE DESTEK ÖDEME PROGRAMI BİTTİ Mİ? 2025 Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
15:14
AİLE DESTEK ÖDEME PROGRAMI BİTTİ Mİ? 2025 Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi?
Aile Destek Programı ödemelerinin Aralık ayıyla birlikte sonuna gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahiplerine ödenen desteğin yeni yılda devam edip etmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere gelir miktarına göre 850 ile 1250 TL arasında ödeme yapılıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, son ödeme tarihi ne zaman, uzatılacak mı?