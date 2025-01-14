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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEME PROGRAMI BİTTİ Mİ? 2025 Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 15:14 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:14

AİLE DESTEK ÖDEME PROGRAMI BİTTİ Mİ? 2025 Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi?

Aile Destek Programı ödemelerinin Aralık ayıyla birlikte sonuna gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahiplerine ödenen desteğin yeni yılda devam edip etmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere gelir miktarına göre 850 ile 1250 TL arasında ödeme yapılıyor. Peki, Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, son ödeme tarihi ne zaman, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEME PROGRAMI BİTTİ Mİ? 2025 Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi?

Aile Destek ödemesi uzatılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. 2022 yılında başlatılan Aile Destek Paketi'nde ödemeler aralık ayı itibarıyla bitti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın devam edip etmeyeceğine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Peki, Aile Destek ödemeleri bitti mi, devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEME PROGRAMI BİTTİ Mİ? 2025 Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

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AİLE DESTEK ÖDEME PROGRAMI BİTTİ Mİ? 2025 Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti
"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri sona erdi.
Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

AİLE DESTEK ÖDEME PROGRAMI BİTTİ Mİ? 2025 Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi?

2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.
Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.
2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL'ye çıkardık. 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1'e yükselttik.
Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.

AİLE DESTEK ÖDEME PROGRAMI BİTTİ Mİ? 2025 Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?

Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Programın Aralık ayında sona ermesinin ardından 2025 yılı için uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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