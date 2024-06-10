AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ HAZİRAN 2024 ||Aile Destek Programı tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak, bitti mi?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Haziran ayı için araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Paketi ödemeleri hanelerin gelir durumlarına göre 850-1250 TL aralığında değişiyor. Haziran 2022'de başlayan program kapsamında ihtiyaç sahibi binlerce aileye ulaşıldı. 12 ay olarak planlanan programdan yararlanan vatandaşlar son ödeme dönemi olan haziran ayına giriş yapılması ile birlikte "Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman sona eriyor, bu ay son mu?" soruları için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2024 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler.