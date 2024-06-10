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AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ HAZİRAN 2024 ||Aile Destek Programı tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak, bitti mi?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
17:17
AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ HAZİRAN 2024 ||Aile Destek Programı tarihleri değişti mi, ne zaman yatacak, bitti mi?
Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına her ay düzenli olarak yatırılıyor. Yeni aya giriş yapılması ile birlikte dar gelirli hanelere verilen bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemdeki yerini aldı. Hanelerin gelir durumlarına göre farklı tutarlarda yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL sorgulanıyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte Haziran 2024 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve ayrıntılar.