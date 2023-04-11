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Haberler Yaşam ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? 2023 Aile Destek Programı Nisan ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 11.04.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 07:58

ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? 2023 Aile Destek Programı Nisan ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine 12 ay boyunca ödenen Aile destek ödemeleri yattı mı, neden yatmadı soruları ile araştırılıyor. Konuya dair tüm detaylar Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları ile takip ediliyor. İhtiyaç sahiplerine ödenen destek ödemesi sorgulama işlemleri başladı. 2023 Aile Destek Programı Nisan ayı ne zaman yatacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Geçtiğimiz ayın ilk on gününde yatmaya başlayan ödemeler bu ay da bekleniyor. Öte yandan Aile Destek Paketi başvuru işlemleri de devam ediyor. Peki, 2023 Nisan Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? İşte, ödeme tarihleri hakkında merak edilenler…

ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? 2023 Aile Destek Programı Nisan ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile Destek Paketi yattı mı, ne kadar yatacak, neden yatmadı soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine görenen ödenen devlet desteği çocuk sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Ödemeler 850-1250 TL arasında gerçekleşiyor. 2023 Nisan ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar soruları araştırılıyır. Başvurular alınmaya devam ederken Bakanlık duyuruları ile ödeme takvimi sorgulanıyor. Peki, Aile Destek Programı Nisan ayı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? 2023 Aile Destek Programı Nisan ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2023 NİSAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

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ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? 2023 Aile Destek Programı Nisan ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de bir iki hafta içinde başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? 2023 Aile Destek Programı Nisan ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? 2023 Aile Destek Programı Nisan ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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