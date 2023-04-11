Haberler Yaşam ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? 2023 Aile Destek Programı Nisan ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Giriş Tarihi: 11.04.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 07:58

ÖDEME TARİHLERİ | Aile destek ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? 2023 Aile Destek Programı Nisan ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine 12 ay boyunca ödenen Aile destek ödemeleri yattı mı, neden yatmadı soruları ile araştırılıyor. Konuya dair tüm detaylar Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları ile takip ediliyor. İhtiyaç sahiplerine ödenen destek ödemesi sorgulama işlemleri başladı. 2023 Aile Destek Programı Nisan ayı ne zaman yatacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Geçtiğimiz ayın ilk on gününde yatmaya başlayan ödemeler bu ay da bekleniyor. Öte yandan Aile Destek Paketi başvuru işlemleri de devam ediyor. Peki, 2023 Nisan Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? İşte, ödeme tarihleri hakkında merak edilenler…