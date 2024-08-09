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Giriş Tarihi: 09.08.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 08:35

AİLE DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARDA! Ağustos ayı Aile destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

Aile destek ödemeleriyle ilgili son dakika haberleri takip ediliyor. 2024 yılının Temmuz ayında bitmesi beklenilen ödemelerin uzatıldığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu. Bu gelişmenin ardından Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Bakanlıktan açıklama geldi. Ödemeler bilindiği üzere her ay ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılıyor. Ağustos ayı Aile destek ödemesi ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte Aile destek ödemesi sorgulama ekranı...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARDA! Ağustos ayı Aile destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

Aile destek ödemesi uzatıldı mı sorusu Bakanlık açıklamasıyla sona erdi. Her ay ihtiyaç sahibi hanelerin hesabına yatırılan aile destek ödemelerinin bitmediği uzatıldığı belli oldu. Bunun ardından Ağustos ayı ödeme tarihi için araştırmalar başladı. Peki, Ağustos ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARDA! Ağustos ayı Aile destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?
5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARDA! Ağustos ayı Aile destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK AĞUSTOS 2024?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında iki sene içinde 4 milyondan fazla haneye destek sağladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız" dedi.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARDA! Ağustos ayı Aile destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılının sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, şunları söyledi:
"Programın uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız. 2024 yıl sonuna kadar her ay yaklaşık 3 milyondan fazla hanemize, 4 milyar lira ödeme yapmaya devam edeceğiz. Ailelerin aylık geliri ve çocuk sayısına göre belirlenen ödenekler, elektrik tüketim desteğini de içeriyor. 2 yıllık programla 4 milyondan fazla hanemize yaklaşık 68 milyar lira aile desteği sağladık. Yaklaşık 7 milyon çocuğumuz için, 20 milyar liradan fazla çocuk desteği verdik. Aile Destek Programı ile bugüne kadar toplam 88 milyar lirayı aşan bir ödenek tahsis ettik."
Göktaş, Bakanlık olarak arz odaklı sosyal yardım anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini de kaydetti.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARDA! Ağustos ayı Aile destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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