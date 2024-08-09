Giriş Tarihi: 09.08.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
08:35
AİLE DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARDA! Ağustos ayı Aile destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak?
Aile destek ödemeleriyle ilgili son dakika haberleri takip ediliyor. 2024 yılının Temmuz ayında bitmesi beklenilen ödemelerin uzatıldığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu. Bu gelişmenin ardından Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Bakanlıktan açıklama geldi. Ödemeler bilindiği üzere her ay ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılıyor. Ağustos ayı Aile destek ödemesi ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte Aile destek ödemesi sorgulama ekranı...