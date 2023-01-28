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Haberler Yaşam Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 28.01.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 13:41

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?

Aile Destek Paketi Programı ödemeleri Ocak ayının bitmesine yakın gündemde yer almaya devam ediyor. Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi. Ocak ayı ödemeleri, daha erken bir tarihe çekilerek aralık ayının son haftasında yapılmıştı. Peki Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ne zaman? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?

Aile Destek Paketi ödemeleri ve başvuru ekranı binlerce kişinin araştırdığı konu oluyor. 2023 Ocak ayı ödemeleri yılbaşı nedeniyle 2022 Aralık ayında hesaplara yatırılmıştı. Şubat ayına sayılı günler kala "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?

2023 OCAK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

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Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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