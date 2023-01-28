Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?

Aile Destek Paketi Programı ödemeleri Ocak ayının bitmesine yakın gündemde yer almaya devam ediyor. Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi. Ocak ayı ödemeleri, daha erken bir tarihe çekilerek aralık ayının son haftasında yapılmıştı. Peki Aile Destek Paketi ödeme tarihleri ne zaman? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?