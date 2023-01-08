Aile Destek Programı ödemeleri Ocak ayı için bekleniyor. Söz konusu yardım ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelerin gelir durumuna göre veriliyor. Ocak ayının ilk haftası sona ererken hak sahipleri "2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. 850 TL-1250 TL aralığında değişen Aile Destek Paketi ödeme tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Peki, 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar.