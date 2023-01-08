Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri için bakanlıktan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. e-Devlet aracılığı ile başvuru yapan kişiler, istenen şartları sağlamaları halinde gelir düzeylerine göre 850 ve 1250 TL yardım ödemesi almaya hak kazanıyor. Bu noktada hak sahibi vatandaşlar, "2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularını gündeme taşıdı. Yeni yıla girilmesiyle beraber her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Paketi ödemeleri zam alacak mı sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve konu ile ilgili tüm bu detaylar.