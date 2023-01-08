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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi Ocak 2023: 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 07:49

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi Ocak 2023: 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile Destek Programı ödemeleri Ocak ayı için bekleniyor. Söz konusu yardım ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelerin gelir durumuna göre veriliyor. Ocak ayının ilk haftası sona ererken hak sahipleri "2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. 850 TL-1250 TL aralığında değişen Aile Destek Paketi ödeme tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Peki, 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi Ocak 2023: 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri için bakanlıktan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. e-Devlet aracılığı ile başvuru yapan kişiler, istenen şartları sağlamaları halinde gelir düzeylerine göre 850 ve 1250 TL yardım ödemesi almaya hak kazanıyor. Bu noktada hak sahibi vatandaşlar, "2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularını gündeme taşıdı. Yeni yıla girilmesiyle beraber her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek Paketi ödemeleri zam alacak mı sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve konu ile ilgili tüm bu detaylar.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi Ocak 2023: 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

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Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi Ocak 2023: 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi Ocak 2023: 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi Ocak 2023: 850 TL-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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