Aile Destek programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı/Paketi ne zaman ve ne kadar yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli tutarlarda verilen Aile Destek programı ödeme tarihleri merak ediliyor. 850 - 1250 TL arasında değişen Aile Destek Paketi ödemeleri her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara yatırılıyor. Bu noktada devlet desteği ile ilgili olarak Bakan Derya Yanık'tan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki Aile Destek programı ödeme tarihleri ne zaman? 2023 Aile Destek Programı/Paketi yattı mı, ne zaman ve ne kadar yatacak?