Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Aile Destek programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı/Paketi ne zaman ve ne kadar yatacak?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 08:12

Aile Destek programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı/Paketi ne zaman ve ne kadar yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli tutarlarda verilen Aile Destek programı ödeme tarihleri merak ediliyor. 850 - 1250 TL arasında değişen Aile Destek Paketi ödemeleri her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara yatırılıyor. Bu noktada devlet desteği ile ilgili olarak Bakan Derya Yanık'tan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki Aile Destek programı ödeme tarihleri ne zaman? 2023 Aile Destek Programı/Paketi yattı mı, ne zaman ve ne kadar yatacak?

Aile Destek programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı/Paketi ne zaman ve ne kadar yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım parası ödemeleri aylık olarak hesaplara yatırılıyor. Nisan ayına girilmesiyle beraber hak sahipleri, ''Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar, ayın kaçında?'' sorularını gündeme taşıdı. Temmuz ayında sona erecek olan devlet desteği, hanedeki gelir durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Peki, 2023 Nisan ayı Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? İşte, Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri hakkında bilgi

Aile Destek programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı/Paketi ne zaman ve ne kadar yatacak?

2023 NİSAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de bir iki hafta içinde başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile Destek programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı/Paketi ne zaman ve ne kadar yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı/Paketi ne zaman ve ne kadar yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek programı ödeme tarihleri 2023: Aile Destek Programı/Paketi ne zaman ve ne kadar yatacak?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

SON DAKİKA