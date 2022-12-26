Aile Destek Programı ödemeleri için tarihler araştırma konusu oldu. Yeni yıla sayılı günler kala konuyla ilgili resmi açıklamalar takip edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeli haberi duyurdu ve "Yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık" ifadelerine yer verdi. Peki; 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödemeleri 850 TL ile 1250 TL aralığında değişen tutarlarda olup 12 ay boyunca düzenli olarak ödenmektedir.