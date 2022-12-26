Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Programı ödemeleri yılbaşı öncesi hesaplara yatacak mı merak ediliyor. Konu ile ilgili Bakan Derya Yanık resmi Twitter hesabı üzerinden de açıklama yapmış olup müjdeli haberi duyurdu. Ödeme tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar ise bu nedenle "Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere; Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden alınıyor.