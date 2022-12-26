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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri 12 ay boyunca sürecek! 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 09:13

Aile Destek Programı ödemeleri 12 ay boyunca sürecek! 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Programı ödemeleri yılbaşı öncesi hesaplara yatacak mı merak ediliyor. Konu ile ilgili Bakan Derya Yanık resmi Twitter hesabı üzerinden de açıklama yapmış olup müjdeli haberi duyurdu. Ödeme tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar ise bu nedenle "Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere; Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden alınıyor.

Aile Destek Programı ödemeleri 12 ay boyunca sürecek! 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?

Aile Destek Programı ödemeleri için tarihler araştırma konusu oldu. Yeni yıla sayılı günler kala konuyla ilgili resmi açıklamalar takip edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeli haberi duyurdu ve "Yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık" ifadelerine yer verdi. Peki; 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödemeleri 850 TL ile 1250 TL aralığında değişen tutarlarda olup 12 ay boyunca düzenli olarak ödenmektedir.

Aile Destek Programı ödemeleri 12 ay boyunca sürecek! 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Programı ödeme tarihi hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

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Aile Destek Programı ödemeleri 12 ay boyunca sürecek! 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ödemeleri 12 ay boyunca sürecek! 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Programı ödemeleri 12 ay boyunca sürecek! 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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