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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri 2023 Ocak ayı takvimi: 850 TL -1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 05.01.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 07:45

Aile Destek Programı ödemeleri 2023 Ocak ayı takvimi: 850 TL -1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Ocak ayı itibarıyla Aile Destek Programı ödemeleri sorgulamaları devam ediyor. Hane bazlı 850 TL ile 1250 TL aralığında verilen destek ödemelerinin Ocak ayında ne zaman yatacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar "Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Başvurular e-Devlet ekranı üzerinden alınırken en fazla 12 ay süreyle destek ödemesinin verildiği açıklanmıştı. Peki; 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte 850-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ve başvuru ekranı.

Aile Destek Programı ödemeleri 2023 Ocak ayı takvimi: 850 TL -1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri 2023 Ocak ayı itibarıyla merak ediliyor. 12 aylık süreyle ödeme yapılacağı bilinirken gerekli şartlar sağlandığında e-Devlet ekranı üzerinden alınan başvurular da onaylamış oluyor. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi ise 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir. Peki; Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 850-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ve başvuru sayfası.

Aile Destek Programı ödemeleri 2023 Ocak ayı takvimi: 850 TL -1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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Aile Destek Programı ödemeleri 2023 Ocak ayı takvimi: 850 TL -1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

Aile Destek Programı ödemeleri 2023 Ocak ayı takvimi: 850 TL -1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Aile Destek Programı ödemeleri 2023 Ocak ayı takvimi: 850 TL -1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, sorgulama nasıl yapılır?

OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

  • 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
  • 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
  • 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
  • 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
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