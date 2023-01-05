Ocak ayı itibarıyla Aile Destek Programı ödemeleri sorgulamaları devam ediyor. Hane bazlı 850 TL ile 1250 TL aralığında verilen destek ödemelerinin Ocak ayında ne zaman yatacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar "Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Başvurular e-Devlet ekranı üzerinden alınırken en fazla 12 ay süreyle destek ödemesinin verildiği açıklanmıştı. Peki; 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte 850-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ve başvuru ekranı.