Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri 2023 Ocak ayı itibarıyla merak ediliyor. 12 aylık süreyle ödeme yapılacağı bilinirken gerekli şartlar sağlandığında e-Devlet ekranı üzerinden alınan başvurular da onaylamış oluyor. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi ise 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir. Peki; Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 850-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ve başvuru sayfası.