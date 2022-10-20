Aile Destek Programı ödemeleri Ekim ayı hesaplara yattı mı? Aile Destek Paketi başvurusu e-Devlet üzerinden devam ediyor!

Aile Destek Programı ödemeleri ve başvuru bilgileri araştırılan konular arasında yerini alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere hane bazlı verilen ödemelerin ilki Temmuz ayında yapılmıştı. Başvuruda bulunan vatandaşlar "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?" sorusuna yanıt ararken yeni başvuruda bulunacak olanlar ise "Aile Destek Paketi başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte Aile Destek Paketi Programı ödemelerinde son durum.