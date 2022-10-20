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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri Ekim ayı hesaplara yattı mı? Aile Destek Paketi başvurusu e-Devlet üzerinden devam ediyor!
Giriş Tarihi: 20.10.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 13:37

Aile Destek Programı ödemeleri Ekim ayı hesaplara yattı mı? Aile Destek Paketi başvurusu e-Devlet üzerinden devam ediyor!

Aile Destek Programı ödemeleri ve başvuru bilgileri araştırılan konular arasında yerini alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere hane bazlı verilen ödemelerin ilki Temmuz ayında yapılmıştı. Başvuruda bulunan vatandaşlar "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?" sorusuna yanıt ararken yeni başvuruda bulunacak olanlar ise "Aile Destek Paketi başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte Aile Destek Paketi Programı ödemelerinde son durum.

Aile Destek Programı ödemeleri Ekim ayı hesaplara yattı mı? Aile Destek Paketi başvurusu e-Devlet üzerinden devam ediyor!

Aile Destek Programı ödemeleri 450-600 TL'den 850-1250 TL olarak yükseltilmişti. Destek ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılmakta olup Ekim ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?" sorusuna yanıt aranıyor. Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden devam ediyor!

Aile Destek Programı ödemeleri Ekim ayı hesaplara yattı mı? Aile Destek Paketi başvurusu e-Devlet üzerinden devam ediyor!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 13 Ekim tarihinde katıldığı canlı yayında sosyal yardımlar hakkında bilgi verdi. Bakan Yanık konuyla ilgili olarak: "Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz. Ekim ayı destek ödemeleri bu hafta yapılacak" şeklinde yanıt verdi.

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Aile Destek Programı ödemeleri Ekim ayı hesaplara yattı mı? Aile Destek Paketi başvurusu e-Devlet üzerinden devam ediyor!

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Program dahilinde yeni ödeme tutarlarının da yükseltildiği açıklanmıştı. Buna göre yeni ödeme tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında yükseltildiği belirtildi.

Aile Destek Programı ödemeleri Ekim ayı hesaplara yattı mı? Aile Destek Paketi başvurusu e-Devlet üzerinden devam ediyor!

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan,
yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

Aile Destek Programı ödemeleri Ekim ayı hesaplara yattı mı? Aile Destek Paketi başvurusu e-Devlet üzerinden devam ediyor!

ÖDEMELER ARTIRILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Programı ile ilgili yağtığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz.

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