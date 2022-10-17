Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri için açıklama!
Giriş Tarihi: 17.10.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 09:16

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri için açıklama!

Ekim ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte Aile Destek Programı ödemeleri için sorgulamalar devam ediyor. İlk ödemelerin Temmuz ayında yapılmasının ardından konu ile ilgili art arda resmi açıklamalar yapılmış ve 450-600 TL olan destek ödemesi 850 TL ile 1250 TL aralığına yükseltilmişti. Ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşlara hane bazlı ödeme yapılacak olup "Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuruları nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Aile Destek Paketi Programı ödeme bilgileri.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri için açıklama!

Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanması beklenen Aile Destek Programı ödemelerinin geçtiğimiz haftalarda yükseltildiği açıklanmıştı. 850 TL ile 1250 TL aralığında olan yeni ödeme tutarının ardından başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; 2022 Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte Aile Destek Paketi başvurusu ve ödeme detayları.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri için açıklama!

AİLE DESTEK YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı canlı yayında sosyal yardımlar hakkında bilgi verdi. Yanık, Destek Programı ödemeleri ne zaman? sorusuna "Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz. Ekim ayı destek ödemeleri bu hafta yapılacak" şeklinde yanıt verdi.

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri için açıklama!

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri için açıklama!

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri için açıklama!

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

SON DAKİKA