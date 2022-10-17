Ekim ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte Aile Destek Programı ödemeleri için sorgulamalar devam ediyor. İlk ödemelerin Temmuz ayında yapılmasının ardından konu ile ilgili art arda resmi açıklamalar yapılmış ve 450-600 TL olan destek ödemesi 850 TL ile 1250 TL aralığına yükseltilmişti. Ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşlara hane bazlı ödeme yapılacak olup "Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi başvuruları nasıl yapılır?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Aile Destek Paketi Programı ödeme bilgileri.