Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteği, hanede kişi başına düşen gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor. Her ay düzenli olarak ödenen sosyal yardım parasının Şubat ayında hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Bu noktada hak sahipleri, Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı ödemeleri Şubat ayının kaçında yatacak sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri, başvuru şartları ve e-Devlet başvuru ekranı…