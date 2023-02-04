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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri Şubat tarihleri 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 11:11

Aile Destek Programı ödemeleri Şubat tarihleri 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteği, hanede kişi başına düşen gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor. Her ay düzenli olarak ödenen sosyal yardım parasının Şubat ayında hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Bu noktada hak sahipleri, Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı ödemeleri Şubat ayının kaçında yatacak sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri, başvuru şartları ve e-Devlet başvuru ekranı…

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi gün? 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı e-Devlet

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Gelir durumuna göre tutarları değişkenlik gösteren devlet desteği her ay belirli bir tarihten itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere verilen bu destek ödemeleri Şubat ayı için sorgulanmaya başlandı. Söz konusu yardım parasının Temmuz ayında sona ereceği bilinirken başvuruda bulunan kişiler, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi gün, ne kadar oldu, kaç TL sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ve başvuru bilgileri.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi gün? 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı e-Devlet

2023 ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Şubat ayı ödemeleri için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi gün? 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı e-Devlet

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi gün? 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı e-Devlet

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi gün? 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı e-Devlet

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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