Aile Destek Programı ödemeleri ve başvuru ekranı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım parası ihtiyaç sahibi hanelerin gelir durumlarına göre ödeniyor. Yapılan açıklama doğrultusunda, 2023 Ocak ayı ödemeleri yılbaşı nedeniyle 2022 Aralık ayında hesaplara yatırılmıştı. Şubat ayına sayılı günler kala "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Aile Destek Paketi ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı? İşte, sorgulama ve başvuru bilgileri 2023.