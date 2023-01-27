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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri 2023 Şubat ayı takvimi: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 21:22 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 21:22

Aile Destek Programı ödemeleri 2023 Şubat ayı takvimi: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır?

Aile Destek Programı ödemeleri ve başvuru ekranı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım parası ihtiyaç sahibi hanelerin gelir durumlarına göre ödeniyor. Yapılan açıklama doğrultusunda, 2023 Ocak ayı ödemeleri yılbaşı nedeniyle 2022 Aralık ayında hesaplara yatırılmıştı. Şubat ayına sayılı günler kala "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Aile Destek Paketi ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı? İşte, sorgulama ve başvuru bilgileri 2023.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL?

Ocak ayının bitmesine sayılı günler kalırken Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri takvimi için araştırmalar hız kazandı. Hanelerin gelir durumlarına göre ödenen aile yardım parası tutarı 850 TL ile 1250 TL aralığında değişkenlik gösteriyor. Hatırlanacağı üzere Ocak ayına ilişkin ödemeler 29 Aralık'ta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı. Şubat ayı ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ve başvuru işlemleri ile ilgili güncel bilgiler.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL?

2023 OCAK AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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