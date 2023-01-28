Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama işlemleri Ocak ayının son günlerine girilmesiyle beraber hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım parasının Ocak zammı sonrası artış yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor. Bu noktada ise hanenin gelir durumuna göre 850 TL-1250 TL aralığında değişen devlet desteği ile ilgili olarak ''2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, arttı mı?'' soruları yanıt arıyor. Şubat ayına sayılı günler kala hak sahipleri gözlerini Şubat ödemeleri için gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödeme takvimi ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.