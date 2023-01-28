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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, zamlandı mı?
Giriş Tarihi: 28.01.2023 23:21 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 23:21

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, zamlandı mı?

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama işlemleri Ocak ayının son günlerine girilmesiyle beraber hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım parasının Ocak zammı sonrası artış yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor. Bu noktada ise hanenin gelir durumuna göre 850 TL-1250 TL aralığında değişen devlet desteği ile ilgili olarak ''2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, arttı mı?'' soruları yanıt arıyor. Şubat ayına sayılı günler kala hak sahipleri gözlerini Şubat ödemeleri için gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödeme takvimi ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Şubat ayı için araştırılmaya başlandı. Bakanlık tarafından dar gelirli hanelere ödenen devlet desteği ile ilgili olarak 2023 Ocak zammı ile Aile Destek Paketi ödemeleri arttı mı, ne kadar oldu, kaç TL sorularına yanıt aranıyor. Şubat ayına sayılı günler kalırken gelir düzeylerine göre 850 lira ile 1250 lira aralığında ödenen Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama işlemleri başladı. Hak sahipleri sosyal yardım paraları ile ilgili bakanlıktan gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 2023 Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek, ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte, sorgulama ve başvuru bilgileri…

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

2023 ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Şubat ayı ödemeleri için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar oldu? 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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