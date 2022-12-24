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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri yeni yılda artacak mı? 850-1250 TL 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?
Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 12:00

Aile Destek Programı ödemeleri yeni yılda artacak mı? 850-1250 TL 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?

Aile Destek Programı ödemeleri ve başvuruları hakkında araştırmalar güncel olarak devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine hane bazlı gelir durumuna göre ödenen Aile Destek Yardımı ödemelerinin Aralık ayında ne zaman yatacağı merak edilmeye başlandı. 850 TL ile 1250 TL aralığında ödenen ödenek ile ilgili resmi açıklamalar da gelmeye devam ederken 2023 yılında destek ödemesinde artış yaşanıp yaşanmayacağı da araştırılmaya başlandı. Peki; Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yapılacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ayın kaçında? İşte ayrıntılar.

Aile Destek Programı ödemeleri yeni yılda artacak mı? 850-1250 TL 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?

Aile Destek Programı Paketi ödeme tarihleri için sorgulamalar yapılıyor. E Devlet ekranı üzerinden başvurular alınmaya devam edilirken Bakan Derya Yanık; yazılı açıklamasında, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar 2,8 milyon tekil haneye 9,2 milyar lira destek sağladıklarını kaydetti. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yeni yılda artacak mı? Aile Destek Paketi ödemeleri 2022 Aralık ayında ne zaman yatacak? İşte detaylar.

Aile Destek Programı ödemeleri yeni yılda artacak mı? 850-1250 TL 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?

Bakan Derya Yanık: Türkiye Aile Destek Programı'mızdaki Çocuk Desteği ile 1,6 milyar lira ilave destek verdik
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "Çocuk Desteği" ile hanelere 1,6 milyar lira destek verdiklerini bildirdi.

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Aile Destek Programı ödemeleri yeni yılda artacak mı? 850-1250 TL 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?

Yanık, yazılı açıklamasında, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar 2,8 milyon tekil haneye 9,2 milyar lira destek sağladıklarını kaydetti.

Temmuzda başlayan ödemelerin, her ay düzenli bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını vurgulayan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın ilk ödeme döneminde 831 bini aşkın haneye 427,9 milyon lira ödeme yaptıklarının bilgisini paylaştı.

Yanık, "Bir sonraki ödeme dönemimizde 1,6 milyon hanemize 883 milyon lira tutarında destek verirken, ödeme tutarını 850 - 1250 lira olarak artırdığımız desteğimizde 2 milyondan fazla hanemize 1 milyar lirayı aşan tutarda ödeme yaptık. Son olarak aralık ayı içinde 2,8 milyon haneye 3,6 milyar lira destek verdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "Çocuk Desteği" ile hanelerin çocukları için harcayacakları giderleri azaltmayı da amaçladıklarını belirtti.

"Çocuk Desteği" ile hanelere 350 - 650 lira arasında ilave ödeme yaptıklarını bildiren Yanık, "Bu kapsamda hanelerimize aralık ayına ilişkin 862 milyon lira destek sağladık. Böylece bugüne kadar Türkiye Aile Destek Programı'mızdaki Çocuk Desteği ile hanelerimize 1,6 milyar lira ilave destek verdik." açıklamasında bulundu.

Aile Destek Programı ödemeleri yeni yılda artacak mı? 850-1250 TL 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?

Başvurular sürüyor

Bakan Derya Yanık, kapsamını genişleterek, bütçesini 40 milyar liraya çıkardıkları desteğe başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla devam ettiğini duyurdu.

Yanık, "Başvuru sonrası gerçekleştirilen inceleme neticesinde program özelinde belirlenen genel şartları taşımaları hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücret tutarının 3'te birinin altında olduğunun tespiti ve bağlı bulunan SYDV mütevelli heyetinin de uygun bulması sonrasında vatandaşlarımız bu yardımından faydalanabilecek." açıklamasını yaptı.

Aile Destek Programı ödemeleri yeni yılda artacak mı? 850-1250 TL 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1.250 TL olarak güncellemişti.

Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

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