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Haberler Yaşam AİLE DESTEK YARDIMI SON DURUM | 2024 Aile Destek Ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu, son tarih ne zaman ve uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 11:21

AİLE DESTEK YARDIMI SON DURUM | 2024 Aile Destek Ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu, son tarih ne zaman ve uzatılacak mı?

Aile Destek Ödemeleri son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile Destek Ödemesi, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 1 yıl uzatılmasına karar verilmişti. Son ödeme ise Haziran ayında gerçekleşmişti. Şimdi ise, '2024 Aile Destek Ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?' soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yine Temmuz ayı ödemelerinin de 15'inden sonra hesaplara yatması bekleniyor. Peki, Aile Destek Ödemesi bitti mi, sona mı erdi? 2024 Aile Destek Ödemesi son durum ne, uzatıldı mı, devam ediyor mu? İşte detaylar

AİLE DESTEK YARDIMI SON DURUM | 2024 Aile Destek Ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu, son tarih ne zaman ve uzatılacak mı?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi 2024 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile Destek Ödemesi son olarak bayramdan önce hesaplara yatmıştı. Temmuz ayı ödemelerinin ise ayın 15'inden sonra hesaplara yatması bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl 1 sene daha uzatılan Aile Destek Yardımının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, 2024 Aile Destek Ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu, son tarih ne zaman ve uzatılacak mı? İşte Aile Destek Ödemeleri son durum

AİLE DESTEK YARDIMI SON DURUM | 2024 Aile Destek Ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu, son tarih ne zaman ve uzatılacak mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

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AİLE DESTEK YARDIMI SON DURUM | 2024 Aile Destek Ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu, son tarih ne zaman ve uzatılacak mı?

AİLE DESTEK TEMMUZ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek ödemesi her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Geçtiğimiz ay bayram dolayısıyla erken ödenmişti.

Yardım ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK YARDIMI SON DURUM | 2024 Aile Destek Ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu, son tarih ne zaman ve uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK YARDIMI SON DURUM | 2024 Aile Destek Ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu, son tarih ne zaman ve uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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