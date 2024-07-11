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AİLE DESTEK YARDIMI SON DURUM | 2024 Aile Destek Ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu, son tarih ne zaman ve uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
11:21
Aile Destek Ödemeleri son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile Destek Ödemesi, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 1 yıl uzatılmasına karar verilmişti. Son ödeme ise Haziran ayında gerçekleşmişti. Şimdi ise, '2024 Aile Destek Ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?' soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yine Temmuz ayı ödemelerinin de 15'inden sonra hesaplara yatması bekleniyor. Peki, Aile Destek Ödemesi bitti mi, sona mı erdi? 2024 Aile Destek Ödemesi son durum ne, uzatıldı mı, devam ediyor mu? İşte detaylar