AİLE DESTEK YARDIMI SON DURUM | 2024 Aile Destek Ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu, son tarih ne zaman ve uzatılacak mı?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi 2024 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile Destek Ödemesi son olarak bayramdan önce hesaplara yatmıştı. Temmuz ayı ödemelerinin ise ayın 15'inden sonra hesaplara yatması bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl 1 sene daha uzatılan Aile Destek Yardımının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, 2024 Aile Destek Ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu, son tarih ne zaman ve uzatılacak mı? İşte Aile Destek Ödemeleri son durum