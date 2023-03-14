Aile dizisi Ergun kimdir? Aile dizisinin Ergun’u Ozan Gözel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Devin’in babası geliyor!

AİLE 2. BÖLÜM ÖZETİ

Devin'in sofraya gelişi, Hülya'nın onu bir tehdit olarak görmesi için yeterlidir. Hülya en iyi bildiği taktiği uygulamaya karar verir: Dostlarını yakınında, düşmanlarını ise daha yakınında tutmak… Bunun ilk adımı olarak Devin'i kurucusu olduğu derneğin bir etkinliğine davet eder.