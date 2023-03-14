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Haberler Yaşam Aile dizisi Ergun kimdir? Aile dizisinin Ergun’u Ozan Gözel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Devin'in babası geliyor!
Giriş Tarihi: 14.03.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 13:57

Aile dizisi Ergun kimdir? Aile dizisinin Ergun’u Ozan Gözel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Devin'in babası geliyor!

Show TV'nin yeni dizisi Aile, 14 Mart Salı akşamı yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Salı izleyiciyle buluşan diziye Ozan Gözel dahil oldu. Gözel, dizide Devin'in babası Ergun karakterine hayat verecek ve 2. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Aile dizisi Ergun kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak konusu oldu. Peki, Aile dizisinin Ergun'u Ozan Gözel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Aile dizisinin Ergun'u Ozan Gözel hayatı ve kariyeri.

Aile dizisi Ergun kimdir? Aile dizisinin Ergun’u Ozan Gözel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Devin’in babası geliyor!

Aile dizisi Ergun kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Show TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Aile dizisine 2. bölümde yeni bir karakter dahil oldu. Salı akşamları yayınlanan dizinin kadrosuna Ozan Görel, Devin'in babası Ergun karakteriyle katıldı. Dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Ergun ile Aslan ve Devin arasında yaşanacaklar merak uyandırır. Peki, Aile dizisi Devin'in babası Ergun kimdir? Aile dizisinde Ergun'u canlandıran Ozan Gözel kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Aile dizisi Ergun kimdir? Aile dizisinin Ergun’u Ozan Gözel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Devin’in babası geliyor!

OZAN GÖZEL AİLE DİZİSİNDE!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı Aile dizisinin kadrosuna Ozan Gözel dahil oldu. Gözel, dizide Ergun rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisinin yeni bölümünde tansiyon yükseldikçe yükselecek.

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın oturduğu dizide aile içinde soğuk savaş başlayacak.

Dizinin 2. bölümünde Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Devin'in ailesiyle ilgili sahneler dikkat çekecek. Yeni bölümde Devin'in babası Ergun Akın, ikinci eşi ve oğlu Can'lı yemek sahnesi ekrana gelecek.

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Aile dizisi Ergun kimdir? Aile dizisinin Ergun’u Ozan Gözel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Devin’in babası geliyor!

OZAN GÖZEL KİMDİR?

1971 yılında Balıkesir Edremit'te dünyaya gelen Ozan Gözel, 1993 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Aynı yıl İTÜ Yüksek Lisans programını kazanmış ve 1 yıl İngilizce hazırlık okumuştur.

Aile dizisi Ergun kimdir? Aile dizisinin Ergun’u Ozan Gözel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Devin’in babası geliyor!

Programa başlamadan önce, 1994 yılında MSÜ Yüksek Lisans sınavına giren Ozan Gözel, Şehir ve Bölge Planlama/Kentsel Tasarım programını kazanmış ve 1998 yılında mezun olmuştur.

Aile dizisi Ergun kimdir? Aile dizisinin Ergun’u Ozan Gözel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Devin’in babası geliyor!

AİLE 2. BÖLÜM ÖZETİ

Devin'in sofraya gelişi, Hülya'nın onu bir tehdit olarak görmesi için yeterlidir. Hülya en iyi bildiği taktiği uygulamaya karar verir: Dostlarını yakınında, düşmanlarını ise daha yakınında tutmak… Bunun ilk adımı olarak Devin'i kurucusu olduğu derneğin bir etkinliğine davet eder.

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