Aile dizisi Ergun kimdir? Aile dizisinin Ergun’u Ozan Gözel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Devin’in babası geliyor!

Show TV'nin yeni dizisi Aile, 14 Mart Salı akşamı yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Salı izleyiciyle buluşan diziye Ozan Gözel dahil oldu. Gözel, dizide Devin'in babası Ergun karakterine hayat verecek ve 2. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Aile dizisi Ergun kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak konusu oldu. Peki, Aile dizisinin Ergun'u Ozan Gözel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Aile dizisinin Ergun'u Ozan Gözel hayatı ve kariyeri.