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Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıklarına kimse inanamadı: Ölen vatandaşları bile…
Giriş Tarihi: 27.06.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
15:20
Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıklarına kimse inanamadı: Ölen vatandaşları bile…
Konya'da aile hekimi Dr. Mustafa Ö. kısa zaman aralıklarında çok fazla hasta kaydı yaptı. Muayene ettiği kayıtların genellikle aynı kişilerden oluşması üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede, şoke eden detaylar ortaya çıktı: Ölüleri muayene etmiş!