Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıklarına kimse inanamadı: Ölen vatandaşları bile…

'VATANDAŞLAR ARANARAK TEMBİH EDİLDİ'

Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulan ebe Deniz Z., "Şubat ayı ortalarında hemşire Süreyya P.'nin odasında otururken Dr. Mustafa Ö. odaya girdi. 'Süreyya benim bu ay muayene ortalamam düşük, bu yüzden izlem giriyorum. Sen de gir' dedi. Süreyya bu durumdan rahatsız oldu. Çünkü yapılan bu işlem maddi olarak hemşireleri etkilemiyor. Sadece Dr. Mustafa Ö.'nün muayene sayılarını etkiliyor. Mustafa Bey, ara ara Süreyya'yı 'İzlemleri giriyor musun?', 'Bugün kaç tane girdin?' gibi sorularla sıkıştırıyordu. Karatay Sağlık Müdürlüğü'nden inceleme için şubat ayının son 15 gününe ait yapılan tüm işlemlerin kaydı ve telefon numaraları istenince, Dr. Mustafa Ö.'nün çok panik olduğunu Süreyya'dan öğrendim. Dr. Mustafa'nın, Süreyya'ya çıkardığı listedeki insanları arayıp İsmil Aile Sağlığı Merkezi'ne boy-kilo ölçümü için çağırdıklarını gelemeyecek olanların listeleri yapılıp telefonla aranarak ilçe sağlık müdürlüğünden aranırlarsa 'Evet biz aile sağlığı merkezine gittik. Boyumuzu kilomuzu ölçtürdük' denmesi istediğini duydum" dedi. Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli tanık olarak ifadelerine başvurulan diğer 10 kişi de benzer beyanlarda bulundu.