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Giriş Tarihi: 27.06.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 15:20

Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıklarına kimse inanamadı: Ölen vatandaşları bile…

Konya'da aile hekimi Dr. Mustafa Ö. kısa zaman aralıklarında çok fazla hasta kaydı yaptı. Muayene ettiği kayıtların genellikle aynı kişilerden oluşması üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede, şoke eden detaylar ortaya çıktı: Ölüleri muayene etmiş!

DHA
Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıklarına kimse inanamadı: Ölen vatandaşları bile…

Konya Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü, İsmil Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mustafa Ö. ile hemşire Süreyya P.'nin bulunduğu poliklinikte 2023'ün mayıs, haziran ve eylül aylarındaki kayıtlarında kısa zaman aralığında çok hasta kaydı olduğu ve aynı soy isimli kişilerin fazlaca kaydedildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıklarına kimse inanamadı: Ölen vatandaşları bile…

ÖLEN KİŞİLERİ MUAYENE ETMİŞ GİBİ…

Soruşturma sırasında 'Obezite izlem listesi'nde bulunan ve Mayıs 2023'te ölen Emine Dudu Samancı'ya ölümünden sonra 15 kez, Haziran 2023'te ölen Ismihan Serttaş'a ise 9 kez muayene işlemi yapıldığı ortaya çıktı. Samancı'ya yapılan 15 işlemden 14'ünde tanı ve reçete olmadığı, 1 kaydında da tanısı olup reçetesi olmadığı belirlendi. Serttaş'ın ise 9 işlemden 8'inde tanı ve reçete olmadığı, 1 işlemde ise tanısı olup reçetesi olmayan işlem olduğu tespit edildi. Öte yandan hemşire Süreyya P.'nin göreve gelmeden önce de İsmil Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşireler Tuğba C., ebe Özgül Ö., ebe Sümeyra O.'nun ölen kişilere muayene işlemi yapıldığında görevde oldukları belirlendi. Soruşturma aşamasında hasta izlem bilgilerinin İsmil Aile Sağlığı Merkezi bilgisayarlarından silindiği tespit edildi.

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Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıklarına kimse inanamadı: Ölen vatandaşları bile…

'VATANDAŞLAR ARANARAK TEMBİH EDİLDİ'

Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulan ebe Deniz Z., "Şubat ayı ortalarında hemşire Süreyya P.'nin odasında otururken Dr. Mustafa Ö. odaya girdi. 'Süreyya benim bu ay muayene ortalamam düşük, bu yüzden izlem giriyorum. Sen de gir' dedi. Süreyya bu durumdan rahatsız oldu. Çünkü yapılan bu işlem maddi olarak hemşireleri etkilemiyor. Sadece Dr. Mustafa Ö.'nün muayene sayılarını etkiliyor. Mustafa Bey, ara ara Süreyya'yı 'İzlemleri giriyor musun?', 'Bugün kaç tane girdin?' gibi sorularla sıkıştırıyordu. Karatay Sağlık Müdürlüğü'nden inceleme için şubat ayının son 15 gününe ait yapılan tüm işlemlerin kaydı ve telefon numaraları istenince, Dr. Mustafa Ö.'nün çok panik olduğunu Süreyya'dan öğrendim. Dr. Mustafa'nın, Süreyya'ya çıkardığı listedeki insanları arayıp İsmil Aile Sağlığı Merkezi'ne boy-kilo ölçümü için çağırdıklarını gelemeyecek olanların listeleri yapılıp telefonla aranarak ilçe sağlık müdürlüğünden aranırlarsa 'Evet biz aile sağlığı merkezine gittik. Boyumuzu kilomuzu ölçtürdük' denmesi istediğini duydum" dedi. Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli tanık olarak ifadelerine başvurulan diğer 10 kişi de benzer beyanlarda bulundu.

Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıklarına kimse inanamadı: Ölen vatandaşları bile…

'İDARE, MÜFETTİŞLERİ YÖNLENDİRİP BANA SUÇLU MUAMELESİ YAPIYOR'

Soruşturma aşamasında ifadesi alınmak istenen Dr. Mustafa Ö.'nün ilk önce müfettişlerden soruşturmaya dair evrakları istediği, evraklar olmadan ifade veremeyeceğini söylediği belirtildi. Mustafa Ö., ilk savunmasında "İl ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri benden kaynaklı olmayan şahsi husumetlerini mevzuata saklanarak gerçekleştiriyorlar. Sistematik olarak mobbinge maruz kalıyorum. Herkesin hatası hatta yanlışı olabilir. İdare müfettişleri yönlendirip bana suçlu muamelesi yapıyor" dediği kaydedildi.

Aile Hekimi Dr. Mustafa Ö.’nün yaptıklarına kimse inanamadı: Ölen vatandaşları bile…

'SİSTEM ÖLÜ İNSANLARI YAŞIYOR GİBİ ÖNÜME GETİRİYORDU'

Müfettişlere daha sonra yazılı savunmasını sunan Dr. Mustafa Ö., kendisine yöneltilen iddiaları reddederek, hasta girişlerini hemşire Süreyya P.'nin yaptığını öne sürdü. Mustafa Ö, "Bana ait ana bilgisayarı Süreyya P. kullanıyordu. Ölü insanlara muayene girişini de ben tespit ettim. Hemşireyi bu konuda yazıyı olarak uyardım. Sistem sürekli hata veriyordu. Ölü insanları yaşıyor gibi önüme getiriyordu. Ölü insanların kimlik numarası girildiğinde her türlü muayene ve izleme izin veriyordu. Yapılan izlemlerin silme konusunda şubat ayı verilerinin tamamını hemşire Süreyya P. girdi" dedi.

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