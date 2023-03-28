AİLE İZLE: Show TV dizi izle ekranı ile Aile 4. bölüm izle tek parça kesintisiz

Şüphesiz ki Cihan, bu düğünün en önemli konuklarından biri olacaktır.

Diğer taraftan İbo, çiftlikteki güvenlik açığını bahane edip aile üstünde hakimiyet kurmaya çalışır. Aslan tarafından oyuna getirildiğini anlayan Ati ise Aslan'ın karşısına çıkar. Şimdi hem İbo hem de Ati, Aslan için pimi çekilmiş birer bombadır.