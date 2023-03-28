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Haberler Yaşam AİLE İZLE: Show TV dizi izle ekranı ile Aile 4. bölüm izle tek parça kesintisiz
Giriş Tarihi: 28.03.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 18:16

AİLE İZLE: Show TV dizi izle ekranı ile Aile 4. bölüm izle tek parça kesintisiz

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Show TV'nin yeni sezon dizisi Aile 4. bölüm izle ekranı ile Show TV'de yerini alacak. Yeni bölümde "İlişkileri büyük bir çıkmaza giren Aslan ve Devin, kendilerini ayrılığın eşiğinde bulurlar." Dizinin sevdalıları "Aile izle tek parça" araştırmasıyla diziyi yakından takip etmek istiyor. Son bölümde Devin'in evlenme teklifinden sonra Aslan ve Devin, birbirlerini daha yakından tanımaya karar vermişti. İşte Aile 4. bölüm izle ekranı kesintisiz full izle

AİLE İZLE: Show TV dizi izle ekranı ile Aile 4. bölüm izle tek parça kesintisiz

Aile 4. bölüm izle tek parça araştırmasıyla vatandaşlar diziyi yakından takip etmek istiyor. Yeni bölümde "Ancak hazırlanan evlilik sözleşmesine karşılık, Devin'in de bir şartı vardır. Tek ve büyük bir şart" Show TV dizi izle ekranı üzerinden sizde Aile dizisini izleyebilirsiniz.

AİLE İZLE: Show TV dizi izle ekranı ile Aile 4. bölüm izle tek parça kesintisiz

AİLE YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

İlişkileri büyük bir çıkmaza giren Aslan ve Devin, kendilerini ayrılığın eşiğinde bulurlar.

Karşı koyamadıkları hisleriyle nihayet yüzleştiklerinde ise barışmak kaçınılmaz olurken; ikili evlilik için ilk adımlarını atar.

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AİLE İZLE: Show TV dizi izle ekranı ile Aile 4. bölüm izle tek parça kesintisiz

Ancak hazırlanan evlilik sözleşmesine karşılık, Devin'in de bir şartı vardır. Tek ve büyük bir şart…

Ani evlilik haberi çiftlikte büyük yankı uyandırır. En büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Hülya, bu düğünü engellemek için en güçlü kozunu devreye sokar: Aslan'la ayrı oldukları dönemde Devin'i terapiye ikna eden Cihan.

AİLE İZLE: Show TV dizi izle ekranı ile Aile 4. bölüm izle tek parça kesintisiz

Şüphesiz ki Cihan, bu düğünün en önemli konuklarından biri olacaktır.

Diğer taraftan İbo, çiftlikteki güvenlik açığını bahane edip aile üstünde hakimiyet kurmaya çalışır. Aslan tarafından oyuna getirildiğini anlayan Ati ise Aslan'ın karşısına çıkar. Şimdi hem İbo hem de Ati, Aslan için pimi çekilmiş birer bombadır.

AİLE İZLE: Show TV dizi izle ekranı ile Aile 4. bölüm izle tek parça kesintisiz

Ve sonunda… Soykan çiftliğinde davullar, zurnalar çalınmaya başlar! Devin ve Aslan hayatlarını birleştirirken düğünde meydana gelen beklenmedik bir olay Devin'i, artık bir parçası olduğu Soykan ailesinin karanlığıyla tanıştırır.

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