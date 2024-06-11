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Haberler Yaşam Ailesi Müge Anlı'ya katılmıştı! Bedriye Kılıç cinayetinde yeni gelişmeler: Pavyon detayı şoke etti
Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 07:04

Ailesi Müge Anlı'ya katılmıştı! Bedriye Kılıç cinayetinde yeni gelişmeler: Pavyon detayı şoke etti

Konya'da 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç 6 Temmuz tarihinde ortadan kayboldu ve kedisinden bir daha haber alınamadı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Bedriye Kılıç kocası Tayfur Kılıç tarafından öldürülüp uçurumdan atıldığı belirlendi. Konya'da yaşanan cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı.

TOLGA YANIK
Ailesi Müge Anlı’ya katılmıştı! Bedriye Kılıç cinayetinde yeni gelişmeler: Pavyon detayı şoke etti

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ve kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, geçtiğimiz yıl 6 Temmuz tarihinde şüpheli şekilde ortadan kayboldu.

Ailesi Müge Anlı’ya katılmıştı! Bedriye Kılıç cinayetinde yeni gelişmeler: Pavyon detayı şoke etti

Aile tüm aramalara rağmen genç kadına ulaşamayınca eşi Tayfur Kılıç, geçtiğimiz yıl 7 Temmuz'da hem emniyete hem de Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına başvurdu. Ancak talihsiz kadından iz yoktu.

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Ailesi Müge Anlı’ya katılmıştı! Bedriye Kılıç cinayetinde yeni gelişmeler: Pavyon detayı şoke etti

İstanbul'daki programdan dönen ve eşinin kayıp olması ile ilgili hiçbir ilgisinin olmadığını savunan eşi Tayfur Kılıç, geçtiğimiz 28 Ekim günü Akşehir'de gözaltına alındı.

Ailesi Müge Anlı’ya katılmıştı! Bedriye Kılıç cinayetinde yeni gelişmeler: Pavyon detayı şoke etti

İfadesinde, eşinin kiraz bahçesinde röportaj verdiği gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu boğarak öldürdükten sonra uçurumdan attığını itiraf eden cani koca tutuklandı.

Ailesi Müge Anlı’ya katılmıştı! Bedriye Kılıç cinayetinde yeni gelişmeler: Pavyon detayı şoke etti

Cani koca yapılan yargılamada indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bedriye Kılıç'ın ise cesedi halen bulunamadı.

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