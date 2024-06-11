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Ailesi Müge Anlı'ya katılmıştı! Bedriye Kılıç cinayetinde yeni gelişmeler: Pavyon detayı şoke etti
Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
07:04
Ailesi Müge Anlı'ya katılmıştı! Bedriye Kılıç cinayetinde yeni gelişmeler: Pavyon detayı şoke etti
Konya'da 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç 6 Temmuz tarihinde ortadan kayboldu ve kedisinden bir daha haber alınamadı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Bedriye Kılıç kocası Tayfur Kılıç tarafından öldürülüp uçurumdan atıldığı belirlendi. Konya'da yaşanan cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı.