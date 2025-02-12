AJet Ramazan’a özel indirimli bilet kampanyası! 699 TL’den başlayan fiyatlar! AJET indirimli biletler ne zaman kadar geçerli?

AJet, Ramazan ayına özel yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Uygun fiyatlı seyahat fırsatı sunan bu kampanya, yolcuların büyük ilgisini çekiyor. Peki, AJet indirimli bilet fiyatları ne kadar? Kampanya hangi tarihler arasında geçerli? İşte, tüm detaylar...