Haberler
Yaşam
AJet Ramazan'a özel indirimli bilet kampanyası! 699 TL’den başlayan fiyatlar! AJET indirimli biletler ne zaman kadar geçerli?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
15:14
AJet Ramazan'a özel indirimli bilet kampanyası! 699 TL’den başlayan fiyatlar! AJET indirimli biletler ne zaman kadar geçerli?
AJet, Ramazan ayına özel indirimli bilet kampanyasını başlatarak yolcularına avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatı sunuyor. Ramazan süresince sevdiklerine kavuşmak isteyenler için büyük bir fırsat olan kampanya, yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Biletler, 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, AJet indirimli bilet fiyatları ne kadar ve kampanya hangi tarihlerde geçerli? İşte, detaylar.