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Haberler Yaşam AJet Ramazan'a özel indirimli bilet kampanyası! 699 TL’den başlayan fiyatlar! AJET indirimli biletler ne zaman kadar geçerli?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:14 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:14

AJet Ramazan'a özel indirimli bilet kampanyası! 699 TL’den başlayan fiyatlar! AJET indirimli biletler ne zaman kadar geçerli?

AJet, Ramazan ayına özel indirimli bilet kampanyasını başlatarak yolcularına avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatı sunuyor. Ramazan süresince sevdiklerine kavuşmak isteyenler için büyük bir fırsat olan kampanya, yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Biletler, 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, AJet indirimli bilet fiyatları ne kadar ve kampanya hangi tarihlerde geçerli? İşte, detaylar.

AJet Ramazan’a özel indirimli bilet kampanyası! 699 TL’den başlayan fiyatlar! AJET indirimli biletler ne zaman kadar geçerli?

AJet, Ramazan ayına özel yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Uygun fiyatlı seyahat fırsatı sunan bu kampanya, yolcuların büyük ilgisini çekiyor. Peki, AJet indirimli bilet fiyatları ne kadar? Kampanya hangi tarihler arasında geçerli? İşte, tüm detaylar...

AJet Ramazan’a özel indirimli bilet kampanyası! 699 TL’den başlayan fiyatlar! AJET indirimli biletler ne zaman kadar geçerli?

AJET UÇAK BİLETİ KAMPANYASI NE ZAMAN?
Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet indirimli uçak biletİ, 12 Şubat 2025 tarihinde saat 11:00'den 13 Şubat 2025 saat 23:59'a kadar satışta olacak.

İndirimli biletler, 24 Şubat – 25 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

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AJet Ramazan’a özel indirimli bilet kampanyası! 699 TL’den başlayan fiyatlar! AJET indirimli biletler ne zaman kadar geçerli?

AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ NERELERDE GEÇERLİ, KAÇ TL?
Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla seyahat alternatifleri sunan AJet indirimli uçak bileti kampanyasında, 100 bin koltuk satışı yapılacak.

Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanya ile, vergi ve harçlar dahil 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet Ramazan’a özel indirimli bilet kampanyası! 699 TL’den başlayan fiyatlar! AJET indirimli biletler ne zaman kadar geçerli?

AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ NASIL ALINIR?
AJet indirimli 'basic' biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

AJet Ramazan’a özel indirimli bilet kampanyası! 699 TL’den başlayan fiyatlar! AJET indirimli biletler ne zaman kadar geçerli?
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