AJet ucuz bilet kampanyası ile 599 TL’den başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli uçuşların rotası ve seyahat tarihleri

AJet ucuz bilet kampanyası biletleme ve seyahat tarihleri ile takip edilirken kampanyanın tüm yurt içi uçuşları kapsaması dikkat çekiyor. Toplam 111.000 adet koltuk bu fırsat özelinde satışa sunuldu. İşte, AJet uçak bileti kampanyasında detaylar...