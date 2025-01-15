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Haberler Yaşam AJet ucuz bilet kampanyası ile 599 TL'den başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli uçuşların rotası ve seyahat tarihleri
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:00

AJet ucuz bilet kampanyası ile 599 TL'den başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli uçuşların rotası ve seyahat tarihleri

AJet ucuz bilet kampanyası 599 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye rotalarını seyahat sevelere sunuyor. Ramazan ayına özel yapılan indirimli uçak bileti fırsatında tüm yurt içi uçuşlar kapsam dahilinde. 15 Ocak itibarıyla başlayan biletleme dönemi 2 gün sürecek. Kaçmaz fiyatlarla uçuşlar satın almaya açıldı. İşte, AJet kampanya rotaları ve seyahat tarihleri...

AJet ucuz bilet kampanyası ile 599 TL’den başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli uçuşların rotası ve seyahat tarihleri

AJet ucuz bilet kampanyası biletleme ve seyahat tarihleri ile takip edilirken kampanyanın tüm yurt içi uçuşları kapsaması dikkat çekiyor. Toplam 111.000 adet koltuk bu fırsat özelinde satışa sunuldu. İşte, AJet uçak bileti kampanyasında detaylar...

AJet ucuz bilet kampanyası ile 599 TL’den başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli uçuşların rotası ve seyahat tarihleri

AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI BAŞLADI!

Ramazan ayının bereketini, sevdiklerinizle kavuşmanın mutluluğuyla birleştiren özel kampanyamızla tanışın sloganıyla yola çıkan AJet tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olan 599 TL'den başlayan özel fiyat avantajınızı seyahatseverlerle buluşturdu.

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AJet ucuz bilet kampanyası ile 599 TL’den başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli uçuşların rotası ve seyahat tarihleri

Haftanın her günü geçerli olan özel fiyat ayrıcalığında tarihler şöyle:

Biletleme Tarihleri: 15 – 16 Ocak 2025

Uçuş Tarihleri: 5 Şubat – 26 Mart 2025

AJet ucuz bilet kampanyası ile 599 TL’den başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli uçuşların rotası ve seyahat tarihleri

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYA ŞARTLARI

  • Kampanya kapsamında biletler 599 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.
  • Kampanya satış başlangıcı, Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 15 Ocak 2025 00:00'dır.
  • 5 Şubat 2025 – 26 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
  • Kampanya, tüm iç hat (KKTC Hariç) tek yön direkt uçuşları kapsamaktadır.
  • Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir.
  • Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
  • Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamamızda geçerlidir.
  • Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemez. Değişiklik işlemlerinde %100 ceza uygulanmaktadır.
  • Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
  • Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
  • Kampanya kapsamında toplam 111.000 adet koltuk arz edilecektir.
  • Kampanyada sunulan koltuk adetleri hat bazlı değişiklik gösterebilir. Kampanya süresi dolmadan koltuk adetleri tükenebilir.
  • AJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
  • AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.
AJet ucuz bilet kampanyası ile 599 TL’den başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli uçuşların rotası ve seyahat tarihleri

Özel fiyatlardan yararlanmak için https://ajet.com/tr üzerinden belirtilen tarihlerdeki uçuşlara yerinizi ayırtmanız yeterli.

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