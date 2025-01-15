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AJet ucuz bilet kampanyası ile 599 TL'den başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli uçuşların rotası ve seyahat tarihleri
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
11:00
AJet ucuz bilet kampanyası ile 599 TL'den başlayan fiyatlar... 2025 AJet indirimli uçuşların rotası ve seyahat tarihleri
AJet ucuz bilet kampanyası 599 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye rotalarını seyahat sevelere sunuyor. Ramazan ayına özel yapılan indirimli uçak bileti fırsatında tüm yurt içi uçuşlar kapsam dahilinde. 15 Ocak itibarıyla başlayan biletleme dönemi 2 gün sürecek. Kaçmaz fiyatlarla uçuşlar satın almaya açıldı. İşte, AJet kampanya rotaları ve seyahat tarihleri...