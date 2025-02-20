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AJET'DEN DEV KAMPANYA! Tüm uçuşlar 799 TL’den başlayan fiyatlarla! AJet indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
15:37
AJET'DEN DEV KAMPANYA! Tüm uçuşlar 799 TL’den başlayan fiyatlarla! AJet indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli?
Uygun fiyatlı seyahat seçenekleri sunan AJet, baharın ilk kampanyasını duyurdu. Tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olan kampanya kapsamında, biletler 799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Seyahat planı yapan yolcular, AJet'in avantajlı ucuz bilet fiyatlarını ve kampanya detaylarını merak ediyor. Peki, AJet indirimli bilet fiyatları ne kadar ve kampanya hangi tarihlerde geçerli? İşte, detaylar.