AJET'TEN UCUZ BİLET KAMPANYASI! 849 TL'den başlayan fiyatlar! AJet ucuz bilet kampanyası ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.12.2025 18:54
Seyahat planı yapanlara müjde! AJet, yurt içi uçuşlarda büyük bir indirim hamlesi başlattı. "Sevdiklerinize Kavuşun" sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında bilet fiyatları 849 TL'den başlıyor. Kış ve bahar aylarını kapsayan bu dev kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanına ekonomik fiyatlarla uçmak mümkün olacak. Peki, AJet ucuz bilet kampanyası ne zaman, hangi tarihlerde seyahat edilebilir? İşte kampanya şartları: