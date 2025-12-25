Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 18:54

AJET'TEN UCUZ BİLET KAMPANYASI! 849 TL'den başlayan fiyatlar! AJet ucuz bilet kampanyası ne zaman?

Seyahat planı yapanlara müjde! AJet, yurt içi uçuşlarda büyük bir indirim hamlesi başlattı. "Sevdiklerinize Kavuşun" sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında bilet fiyatları 849 TL'den başlıyor. Kış ve bahar aylarını kapsayan bu dev kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanına ekonomik fiyatlarla uçmak mümkün olacak. Peki, AJet ucuz bilet kampanyası ne zaman, hangi tarihlerde seyahat edilebilir? İşte kampanya şartları:

AJet, bütçe dostu seyahat etmek isteyen yolcuları için yeni bir yurt içi kampanya duyurdu. AJet web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılacak biletlemelerde geçerli olan kampanya, kısıtlı bir süre için satışa sunuldu. 849 TL'den başlayan avantajlı fiyatlar, özellikle erken rezervasyon yapmak isteyen yolcular için büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya, Türkiye içindeki pek çok noktayı kapsarken, kontenjanlarla sınırlı tutuldu. İşte ucuz bilet maratonuna dair bilmeniz gereken tüm detaylar.

AJET KAMPANYA BİLETLEME VE SEYAHAT TARİHLERİ

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların şu tarih aralıklarına dikkat etmesi gerekiyor:

Biletleme Tarihleri: 24 Aralık - 25 Aralık 2025 (Bu tarihler arasında biletinizi almanız gerekmektedir.)

Seyahat Tarihleri: 2 Şubat - 12 Mart 2026 (Uçuşların yapılacağı tarih aralığı.)

KAMPANYA FİYATLARI VE PAKETLER

Kampanya kapsamında iki farklı fiyat kategorisi belirlenmiştir:

Basic Paket: Tek yön 849 TL'den başlayan fiyatlar.

Diğer Paketler: Extra ve Comfort paketlerde de kampanya oranına göre indirimler uygulanmaktadır.

HANGİ ROTALAR KAMPANYA KAPSAMINDA?

Kampanya, Türkiye sınırları içerisindeki tüm yurt içi uçuşları (KKTC hariç) kapsamaktadır.

İşte, şartlar:

Biletler 849 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.

Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 24 Aralık 2025 11:00'da satışa sunulacaktır.

2 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsamaktadır. (Kuzey Kıbrıs hariç)

Kampanya 168.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.

İndirim yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahildir.

Yalnızca ajet.com ve AJet Mobil'de geçerlidir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.